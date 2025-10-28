Le Togo s'affirme comme un véritable modèle d'excellence médicale en Afrique grâce à l'Hôpital Dogta-Lafiè, un établissement ultramoderne implanté dans la capitale. Symbole d'une Afrique ambitieuse et tournée vers l'avenir, ce centre hospitalier s'impose comme un pôle d'innovation technologique et scientifique unique sur le continent.

Véritable prouesse médicale, l'Hôpital Dogta-Lafiè devient le premier hôpital d'Afrique à se doter du Focal One, une technologie robotisée de dernière génération conçue en France. Cet appareil permet de traiter les cancers de la prostate sans incision ni radiothérapie, en ciblant les tumeurs avec une précision millimétrique.

Cette avancée majeure réduit considérablement les risques post-opératoires et garantit une récupération rapide pour les patients. Avec cette innovation, le Togo se positionne désormais comme un acteur de référence de la médecine de haute précision sur le continent africain.

Un engagement fort pour les femmes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà des prouesses technologiques, Dogta-Lafiè place la santé des femmes au coeur de sa mission. Son centre de maternité d'excellence allie humanité, sécurité et technologie : blocs obstétricaux connectés, suites post-natales modernes et suivi néonatal de pointe garantissent un accompagnement complet de la grossesse à la naissance.

Dans le cadre d'Octobre Rose, l'établissement renforce son engagement contre le cancer du sein avec le lancement d'un centre de dépistage précoce doté de mammographes 3D et d'imagerie numérique de dernière génération. Tout au long du mois, des journées de dépistage gratuit sont organisées pour sensibiliser et sauver des vies. Le message est clair : « Se faire dépister, c'est se donner la chance de vivre. »

Cette montée en puissance du système de santé togolais s'inscrit dans la dynamique de la politique d'aide médicale universelle initiée par le gouvernement. Ce programme novateur garantit un accès équitable et durable aux soins pour des milliers de Togolais, améliorant de manière tangible la qualité de vie des familles.

L'Hôpital Dogta-Lafiè, avec ses blocs opératoires robotisés, ses laboratoires de pointe et ses équipes internationales, incarne cette vision ambitieuse : celle d'une Afrique qui soigne, innove et inspire.

Dogta-Lafiè n'est pas seulement un hôpital : c'est le reflet d'une Afrique en pleine renaissance sanitaire, une Afrique qui croit en son potentiel et qui investit dans la vie.

Avec cette infrastructure d'exception, le Togo entre résolument dans une nouvelle ère médicale, où la technologie, la compassion et la compétence se conjuguent pour bâtir un avenir plus sain pour tous.