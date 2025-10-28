Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Les observateurs d'USAEP-CI relèvent la maturité du peuple ivoirien

La mission d'observation de l'élection présidentielle d'octobre 2025 conduite par l'organisation USA Alumni Exchange Program - Côte d'Ivoire (USAEP-CI) a présenté, ce dimanche 26 octobre 2025, sa déclaration préliminaire lors d'une conférence de presse à l'hôtel Ibis du Plateau.

Selon sa présidente, Mme Malika Kamara, le scrutin du 25 octobre 2025 s'est globalement bien déroulé, malgré quelques incidents isolés signalés dans certaines localités du pays.

« L'élection présidentielle s'est tenue sur l'ensemble du territoire national dans des conditions jugées globalement satisfaisantes. Malgré quelques incidents localisés, la participation citoyenne et le professionnalisme des acteurs ont contribué à la réussite du scrutin », a déclaré Mme Kamara.

Une mission d'observation nationale et équilibrée

L'USAEP-CI, accréditée par la Commission Électorale Indépendante (CEI), a mobilisé 72 observatrices et observateurs répartis dans 50 localités, couvrant 10 régions et les deux districts autonomes (Abidjan et Yamoussoukro).

Ces observateurs ont suivi de près le déroulement du scrutin dans 1 008 bureaux de vote, principalement situés en zones urbaines.

D'après le rapport préliminaire présenté, 46,8 % des bureaux ont ouvert à l'heure légale (8 h), tandis que 53,2 % ont enregistré des retards, parfois supérieurs à une heure, en raison de l'arrivée tardive du matériel électoral ou de certains agents.

La mission note également que 74,8 % des personnes vulnérables (personnes âgées, femmes enceintes, personnes en situation de handicap) ont reçu l'assistance requise pour accomplir leur devoir citoyen.

Mme Kamara a salué le professionnalisme des agents électoraux de la CEI ainsi que celui des Forces de Défense et de Sécurité (FDS), dont la présence discrète et efficace a contribué à maintenir un climat de calme et de sécurité autour des bureaux de vote.

Elle a également relevé la maturité du peuple ivoirien et la bonne organisation des opérations électorales dans la majorité des localités couvertes par la mission.

Des recommandations pour consolider la démocratie et la paix

Tout en se félicitant du bon déroulement du scrutin, la mission USAEP-CI a formulé plusieurs recommandations à l'endroit des autorités, des acteurs politiques et des citoyens.

Elle invite notamment à maintenir un cadre institutionnel propice à des scrutins apaisés et transparents ; renforcer la sécurité des citoyens lors des prochaines échéances électorales ; privilégier le dialogue et la concertation entre les acteurs politiques ; recourir exclusivement aux voies légales en cas de contestation des résultats ; améliorer la logistique et la disponibilité du matériel électoral.

La présidente de la mission a conclu en réaffirmant la volonté de l'USAEP-CI de continuer à oeuvrer pour la consolidation de la démocratie, la paix durable et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.