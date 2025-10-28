Comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, les électeurs de la région de San Pedro se sont rendus aux urnes ce samedi 25 octobre 2025 pour élire le prochain Président de la République.

Le ministre Miézan Félix Anoblé, superviseur général du candidat du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) dans cette région, a salué le bon déroulement du scrutin après une tournée d'observation qui l'a conduit dans plusieurs localités, notamment, Tabou, Grabo, Grand-Béréby et San Pedro.

« Nous pouvons affirmer que le vote s'est globalement bien déroulé dans la région de San Pedro. Mis à part quelques incidents mineurs, la participation a été satisfaisante. L'hécatombe annoncée n'a pas eu lieu et cette étape est désormais derrière nous. La Côte d'Ivoire avance », a déclaré l'ancien maire et député de San Pedro.

Le ministre a confié avoir vécu cette journée électorale avec émotion, soulignant la détermination des électeurs à exercer leur droit de vote malgré certaines appréhensions initiales.

« Beaucoup redoutaient des troubles, mais ils ont constaté qu'il n'y avait aucun danger. Ils sont sortis massivement pour choisir le président de leur pays », a-t-il indiqué.

Félix Anoblé a conclu en exprimant son espoir de voir les résultats refléter la volonté populaire :

« Nous espérons que les résultats qui porterons leur choix sur le meilleur des candidats verront la Côte d'Ivoire avancer, continuer son chemin et donner donc au peuple ivoirien l'espoir d'une grande nation. Une nation forte qui se construit avec un homme fort à la tête de ce pays ».