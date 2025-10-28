Togo: L'inflation poursuit sa tendance baissière

Selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), l'inflation est tombée à 0,8% en septembre 2025, après avoir atteint 1,1% en août. Une dynamique encourageante, alors qu'elle s'établissait encore à 2,9% en décembre 2024.

Cette évolution place le Togo largement en deçà du seuil de 3% fixé par l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) comme critère de convergence macroéconomique. Dans un contexte régional marqué par des taux d'inflation supérieurs à 5% dans plusieurs pays, cette performance se distingue par sa stabilité.

Parmi les facteurs explicatifs, l'INSEED cite la baisse des prix de nombreux produits agricoles de base : céréales, tubercules, tomates, notamment. Cette accalmie sur les prix alimentaires allège la pression sur les ménages, surtout en zone urbaine.

Le gouvernement n'est pas étranger à cette évolution. Depuis plusieurs mois, des efforts ont été faits pour encadrer les prix, renforcer les stocks stratégiques, et soutenir les producteurs agricoles à travers des subventions ciblées.

Après les pics d'inflation de 2022 et 2023 provoqués par la pandémie de Covid-19 et les tensions mondiales sur les chaînes d'approvisionnement, cette stabilisation est accueillie comme un signe de résilience économique. Mais la prudence est de mise.