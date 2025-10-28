Congo-Brazzaville: Vie syndicale - Guy Noël Mouaya élu président des retraités contractuels de la CNSS

27 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Lydie Gisèle Oko

Les délégués des fédérations départementales des retraités contractuels de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont choisi, le 25 octobre à Brazzaville, Guy Noël Mouaya au poste de président, à l'issue de la session extraordinaire de la Confédération des retraités contractuels du Congo (CRCC).

Guy Noël Mouaya est secondé d'un vice- président suivi des secrétaires exécutifs. L'objectif est de rechercher les solutions durables aux préoccupations des retraités contractuels du Congo en vue de recevoir régulièrement leur pension.

La session extraordinaire avait inscrit à son ordre du jour neuf points, notamment l'examen et l'adoption du budget de novembre à décembre 2025, l'examen et l'adoption des motions et recommandations de janvier à décembre 2026, le réaménagement du Conseil confédéral des organes du bureau exécutif et de la Confédération, l'examen des documents, rapport d'activité du bureau de 2019 à 2025, le programme d'action et le planning d'exécution du bureau 2025 à 2026.

Examinant le point sur le programme d'action et le planning d'exécution du bureau de 2025 à 2026, les délégués ont indiqué que le problème des arriérés des pensions, rappels et rentes a fait l'objet de plusieurs démarches en vain.

La direction générale de la CNSS avait déclaré qu'elle ne peut pas à la fois payer les encours et les arriérés, au risque de retomber dans la situation des années 2000 à 2004. « Cette option serait possible si l'Etat qui doit à la CNSS plus de 360 milliards FCFA épongeait de temps en temps sa dette », ont-ils indiqué.

Joseph Gouanda Gando, de la délégation de la Sangha, a évoqué à cette occasion la question du retard dans le paiement des pensions domiciliées dans les banques, les impayés de pensions au départ à la retraite, la situation des pensions des décédés ainsi que la faiblesse du pouvoir d'achat. Il a affirmé son engagement à poursuivre aux côtés du bureau national la lutte pour le respect et la revalorisation de leurs droits acquis, l'amélioration continue des conditions de vie, la reconnaissance du rôle fondamental du retraité dans la société.

