Congo-Brazzaville: Littérature - La phratrie congolaise rend hommage à Sylvain Ntari Bemba et Sony Labou Tansi

Plusieurs activités sont retenues pour le grand rendez-vous d'hommage aux deux grands noms de la littérature congolaise, Sylvain Ntari Bemba et Sony Labou Tansi, prévu du 28 au 31 octobre à Brazzaville sur différents sites culturels, notamment l'Institut français du Congo (IFC), l'Espace Zola, l'Atelier Sahm, la Gare aux pieds nus, l'espace... et l'Université Marien- Ngouabi.

Ecrivains, poètes, dramaturges, Sylvain Ntari Bemba et Sony Labou Tansi ont marqué l'histoire de la litterature congolaise et africaine ainsi que la phratrie congolaise par la qualité de leurs plumes et l'abondance de leurs oeuvres. L'hommage qui leur sera rendu sonne comme un grand rendez-vous avec la littérature congolaise, car il sera également une occasion d'honorer les écrivains congolais. Il s'agira, au cours des retrouvailles, de chercher à savoir « ce que devient la littérature congolaise 30 ans après la disparition de Sylvain Ntari Bemba ».

Cela, à travers des spectacles de théâtre ( Avec des pièces telles que « Le dernier des cargonautes» de Sylvain Ntari Bemba et «Antoine m'a vendu son destin» de Sony Labou Tansi, les deux écrivains à l'honneur), des lectures des textes, du slam, des projections de films. On note aussi une exposition photo des membres de la phratrie et deux tables rondes.

La première, intitulée « La revue liaison et la naissance de la littérature congolaise», sera animée par des écrivains de renom comme le Pr André Patient Bokiba, conseiller culturel du président de la République, et le Pr Mukala Kadima Nzuji, éditeur. La seconde, «Le théâtre congolais : des origines à nos jours », aura comme intervenants des membres de l'association Nouvel'Art (Matondo Kubu Ture, Bissi Nicolas et Yirrika Antoine).

Cet événement sera patronné par la ministre de l'Industrie culturelle, artisque, touristique et des Loisirs.

Notons que la phratrie congolaise, créée par des écrivains congolais dans les années 1960, désigne « le territoire littéraire commun à l'abri des clivages idéologiques, des origines ethniques ou religieuses. Romanciers, poètes et dramaturges congolais échangeaient leurs manuscrits, leurs idées le plus librement possible, constituant ainsi une société de gens de lettre unique en son genre qui a donné les meilleures pages de la littérature congolaise et africaine de la langue française ». Et Sylvain Ntari Bemba en était l'un des acteurs principaux.