Sénégal: Nécrologie - Décès d'Aboubacry Sadikh Sy, fondateur du Groupe Supdeco Dakar

Le Président directeur général du Groupe Supdeco Dakar Aboubacry Sadikh Sy, est décédé en France, a-t-on appris lundi auprès de ses proches. Ancien président de Linguère de Saint-Louis, M. Sy était aussi, président de la Fondation du Secteur Privé pour l'Education (FSPE).

Fondateur de l'Ecole Supérieure de Commerce de Dakar (Sup de Co Dakar) et précurseur de l'enseignement supérieur privé au Sénégal, Aboubacar Sedikhe SY, a été élu, à l'unanimité, Président de la Fondation du Secteur Privé pour l'Education (FSPE), à l'issue du Conseil de Fondation réuni le jeudi 11 octobre 2018.

Désigné personnalité de l'année 2014, M. Sy fut administrateur à la Société Générale de Banque au Sénégal (SGBS) et membre du Comité d'audit et des comptes. Ancien membre du Conseil Présidentiel de l'Investissement et président de la commission « Formation et Emploi » de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture de Dakar. Il était aussi vice-président de la CCIAD.

Chevalier à l'Ordre National du Lion, le PDG du groupe Supdeco était également, administrateur de l'Office National de la Formation Professionnelle (ONFP), membre du Conseil d'Administration de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES). Mais aussi, membre du Conseil National du Crédit (BCEAO).

Au-delà des affaires et de son engagement pour l'éducation, M. Sy était aussi connu dans le monde des sports notamment du football local. Il était le président de « La Linguère de Saint-Louis » et de la Commission Centrale des Finances de la Fédération Sénégalaise de Football.

Ancien footballeur des championnats universitaires, ancien joueur de Tennis (classé), Aboubacry Sadikh Sy était aussi ancien membre du bureau de la Fédération Sénégalaise de Tennis. Il est aussi un ancien membre du Comité de Normalisation du Football chargé de réformer et de normaliser le football sénégalais en crise.