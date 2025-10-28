Le Khalife de Bambilor poursuit sa tournée européenne. Une nouvelle étape marquée par un fort symbole : une conférence interreligieuse à Gussago, en Italie, placée sous le thème « Religions et Stabilité ». L'événement, qui a réuni de nombreuses personnalités religieuses et civiles (dont le nouvel évêque, le maire de Gussago et le président du Conseil communal de Brescia), a mis en avant la place centrale de la diplomatie religieuse dans la promotion du vivre-ensemble.

Dans son intervention, Thierno Amadou Ba a insisté sur l'importance du dialogue interreligieux comme levier de cohésion et de paix durable. « Des initiatives comme celle-ci permettent de rassembler des communautés diverses autour d'un objectif commun : la paix et la cohésion sociale », a-t-il déclaré. « La stabilité d'une société ne se construit pas uniquement par la loi ou la politique, mais par le dialogue, le respect mutuel et la paix entre les communautés religieuses », a-t-il ajouté.

Le guide religieux sénégalais a ensuite développé le concept de diplomatie religieuse, qu'il présente comme un outil concret de paix, complémentaire à la diplomatie traditionnelle. « Elle ne remplace pas la diplomatie classique, mais l'appuie et la renforce, notamment là où les canaux officiels atteignent leurs limites », a-t-il souligné. « Grâce à l'ONG Fawzi Wanadiati, nous avons pu prévenir des conflits, accompagner les communautés migrantes dans leur intégration, et organiser des rencontres interreligieuses internationales (du Vatican aux synagogues) afin de renforcer la confiance entre peuples et cultures ».

Cette étape italienne illustre à nouveau l'engagement constant du Khalife pour un dialogue sincère entre les religions et les cultures, au service d'un monde plus juste et solidaire. En retraçant l'histoire, il a rappelé les exemples inspirants du Prophète Muhammad (PSL) dans la protection des minorités, ou encore celui de l'Édit de Nantes, symbole européen du compromis et du vivre-ensemble après les guerres de religion. « La paix se construit avec courage et sagesse, non par la force ou la domination », a-t-il insisté.

Avant de conclure, Thierno Amadou Ba a salué le nouvel évêque, Monseigneur Don Giorgio Gitti, le maire de Gussago Giovanni Coccoli et le président du Conseil communal de Brescia Roberto Rossini, pour leur hospitalité et leur soutien constant. Il a également exprimé sa reconnaissance envers les associations Solidarité et Intégration (ASI) et RIEPP, initiatrices de la rencontre.

La conférence s'est achevée dans une atmosphère empreinte de fraternité et de respect mutuel, sur un dernier message porteur d'espoir : « Imaginez un monde où chaque différence est une richesse, où chaque conflit se résout par le dialogue, et où la foi devient un instrument de fraternité. Que chacun emporte avec lui le feu du respect, de l'empathie et de la paix », a-t-il fait noter.