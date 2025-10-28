Sénégal: Escroquerie - Un faux avocat déféré au Parquet

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré au Parquet un individu poursuivi pour escroquerie, faux et usage de faux, ainsi que pour usurpation de fonction et d'identité d'avocat.

Selon les services de la Police nationale, le mis en cause aurait soutiré 8 208 095 F CFA à une victime en lui promettant la libération de sa fiancée détenue à la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, ainsi que l'obtention d'un visa pour l'Australie. Pour parvenir à ses fins, l'individu aurait mis en place un stratagème d'escroquerie en ligne, utilisant un faux profil pour se faire passer pour un homme de loi influent.