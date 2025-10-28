Sénégal: Décès Aboubacry Sadikh Sy - « Babacar est mort Samba Linguère », selon Amara Traoré

L'ancien président du club de football sénégalais, Linguère de Saint-Louis, Aboubacry Sadikh Sy est décédé en vrai « Samba Linguère ». Car, témoigne Amara Traoré, l'amour et l'engagement que M. Sy avait envers son club sont restés intacts même après son départ de la présidence de ce club.

La mort du Président directeur général du Groupe Supdeco, Aboubacry Sadikh Sy n'est pas uniquement une grosse perte pour le monde l'enseignement supérieur privé au Sénégal. Il en est de même pour le football local, notamment son ancien club le Linguère de Saint-Louis.

« C'était un homme très sociable, un grand manager président Linguère de Saint-Louis. C'est une grosse perte pour Saint-Louis, pour l'enseignement, pour le sport. C'était un homme très sociable, un grand manager. Il est un modèle de manager. J'ai longtemps cheminé avec lui. Il m'appelait souvent le maestro, avec un sourire », témoigne l'actuel président du Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré.

En réalité, souligne l'ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, confie qu'il entretenait des relations très fraternelles avec M. Sy au-delà du travail.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Des fois, il venait chez moi et on restait jusqu'à 4h du matin à discuter. On a partagé des moments à la Linguère. Je viens de perdre mon jumeau. Je présente mes condoléances à tout le Sénégal, car Aboubacry était une source d'inspiration », poursuit M. Traoré.

D'ailleurs, ce qui le marque le plus chez lui, c'est sa capacité à fédérer, à prendre du recul et son sens d'écoute. Selon lui, c'est quelqu'un qui ne réagit jamais instantanément.

« J'ai beaucoup appris à côté de lui. On a cheminé pendant 4 ans, j'étais son entraîneur, son manager. Lui, il était le président. Il m'a confié tout. Il n'y avait pas de secret entre Babacar et moi. Ce que soit en sport, concernant sa famille. Il n'y avait pas de secret », avoue-t-il.

Même après son départ du Linguère, indique Amara, M. Sy n'a jamais cessé de le contacter. Il continuait à le conseiller, à l'appeler. « C'était vraiment un Samba Linguère. Il n'y a même pas deux mois, il m'a appelé pour parler de Linguère. Babacar est mort Samba Linguère. Il est parti en vrai Samba Linguère », reconnait Amara Traoré.

Pour rappel, Aboubacry Sadikh Sy est décédé lundi à France.