Ile Maurice: L'art microscopique de Turveen Beelur... pour révéler la beauté cachée

27 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dhanishta Tania

Turveen Beelur est un artiste visuel et éducateur dont le travail innovant repousse les limites de l'art traditionnel. Spécialisé en art microscopique, il transforme des mondes invisibles à l'oeil nu en oeuvres d'une beauté saisissante. Son parcours, mêlant art, biotechnologie et psychologie, témoigne d'une quête profonde pour sensibiliser, préserver et valoriser la biodiversité marine, tout en incarnant un engagement envers le développement durable et le patrimoine culturel.

Lorsqu'on lui demande de raconter ses débuts dans le monde de l'art, Turveen souligne que «l'art a toujours été une partie intégrante de ma vie. Dès mon jeune âge, j'étais fasciné par la nature et ses mystères». Selon lui, sa passion a pris racine dans une curiosité insatiable pour les formes et les structures invisibles à l'oeil nu.

C'est en explorant la biotechnologie et la microscopie qu'il a trouvé une nouvelle voie pour exprimer cette fascination, en utilisant des techniques de pointe pour révéler des paysages microscopiques d'une complexité et d'une esthétique étonnantes.

Son parcours professionnel, riche de plus de 17 années d'enseignement en Arts and Design, s'est construit autour de cette vision. En tant qu'éducateur, Turveen a toujours cherché à utiliser l'art comme un levier pour l'émancipation, la guérison et l'éducation des jeunes. Il a conduit de nombreux projets communautaires, intégrant la pratique artistique pour renforcer la confiance en soi, sensibiliser à la conservation marine et promouvoir la culture locale. Sa démarche pédagogique repose sur l'idée que l'art peut être un puissant outil de transformation sociale.

L'art microscopique de Turveen Beelur va bien au-delà de la simple esthétique. Il s'inscrit dans une démarche de développement durable, en mettant en lumière la fragilité des écosystèmes marins et la nécessité de leur préservation. En utilisant des techniques hybrides mêlant photographie, peinture et impression 3D, il crée des oeuvres qui invitent à la réflexion sur notre impact environnemental. Son travail contribue à sensibiliser le public à la richesse de la vie sous-marine, souvent invisible, mais essentielle à l'équilibre de notre planète.

Par ailleurs, Turveen Beelur intègre également la psychologie dans sa pratique artistique. Il considère l'art comme un moyen d'explorer l'esprit humain, de favoriser la guérison intérieure, et de renforcer le lien entre l'individu et la nature. Sa démarche est profondément interdisciplinaire, fusionnant sciences, arts et sciences humaines pour offrir une vision holistique de la relation entre l'homme et son environnement.

En tant qu'artiste, il ne se limite pas à la création. Il partage ses connaissances à travers des ateliers, des conférences et des programmes éducatifs, inspirant ainsi une nouvelle génération à s'engager pour la planète et la culture. Son engagement envers la conservation marine et le patrimoine culturel témoigne de sa conviction que l'art peut être un vecteur de changement durable.

À travers ses oeuvres, Turveen nous invite à voir le monde sous un angle nouveau, à apprécier la complexité de la vie et à agir pour préserver notre planète.

