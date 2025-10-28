Cote d'Ivoire: Korhogo - Un hélicoptère MI-24D de l'armée ivoirienne s'écrase sans faire de victime

Plus de peur que de mal à l'aéroport de Korhogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un hélicoptère de combat MI-24D appartenant aux Forces armées de Côte d'Ivoire (FACI) a été victime d'un accident ce lundi 27 octobre 2025, alors qu'il s'apprêtait à décoller pour Abidjan.

Selon un communiqué de presse de l'Etat-major général des armées, l'appareil aurait rencontré une panne technique au moment de la phase de décollage. Cette défaillance a contraint le pilote à effectuer un posé d'urgence sur la piste de l'aéroport. Grâce à la réactivité de l'équipage et du personnel au sol, l'hélicoptère a pu être immobilisé sans explosion ni incendie.

Heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les membres de l'équipage ont été rapidement évacués et pris en charge par les services médicaux de la base aérienne. Ils se portent bien, selon une source militaire contactée à Korhogo.

Dès l'annonce de l'incident, le commandement de l'armée de l'air a dépêché une équipe technique spécialisée sur les lieux afin de sécuriser la zone, évaluer les dommages et engager les procédures d'enquête nécessaires pour déterminer les causes exactes de la panne.

Dans le communiqué, l'État-major général des armées a salué le sang-froid et le professionnalisme des pilotes et du personnel de l'aéroport, dont la promptitude a permis d'éviter un drame. Signalons que l'intervention rapide des équipes a permis de maîtriser la situation sans conséquence humaine ni matérielle majeure. Une enquête est ouverte pour établir les circonstances exactes de l'incident, précise le communiqué.

Cet accident survient dans un contexte de vigilance accrue pour les forces ivoiriennes, particulièrement mobilisées dans la région du Poro et le nord du pays pour contrer les menaces sécuritaires transfrontalières. Notons que l'armée ivoirienne mène depuis plusieurs mois des opérations de reconnaissance et de surveillance aérienne destinées à sécuriser les frontières et protéger les populations.