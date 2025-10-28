La Commission Électorale Indépendante (CEI) a rendu publics, ce 27 octobre 2025, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le département de Boundiali, dans la région de la Bagoué, s'est une fois de plus distingué par sa forte mobilisation et son attachement indéfectible au candidat du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), le Président Alassane Ouattara.

Avec un taux de participation record de 96,60 % et un score de 99,42 % en faveur du candidat du RHDP, Boundiali s'impose comme l'un des départements les plus performants du pays lors de ce scrutin.

Ce résultat exceptionnel est le fruit du travail de fond abattu par la ministre Mariatou Koné, députée-maire de Boundiali, directrice centrale de campagne en charge des enseignants et directrice régionale associée pour la Bagoué.

Selon de nombreux observateurs, la mobilisation historique des électeurs s'explique par la proximité et l'engagement constant de la ministre auprès des populations. Son action déterminée, alliée à un discours axé sur la paix, la stabilité et la continuité du développement, a largement contribué à la cohésion et à l'adhésion des habitants autour du projet de société du Président Alassane Ouattara.

Depuis 2018, Boundiali connaît en effet une transformation remarquable sous le leadership du Professeur Mariatou Koné. Les infrastructures routières, éducatives, sanitaires et économiques se sont multipliées, améliorant considérablement le cadre de vie des populations. Ces réalisations tangibles ont renforcé la confiance des électeurs, qui voient dans le chef de l'État un « homme providentiel », garant du progrès et de la stabilité du pays.

Pour la ministre, ces résultats traduisent la maturité démocratique et l'esprit de responsabilité des populations de Boundiali. « Nous avons relevé trois défis majeurs : un taux de participation élevé, une victoire éclatante et un climat électoral apaisé », a-t-elle déclaré avec satisfaction.

À travers ce vote massif en faveur du Président Alassane Ouattara, les habitants de Boundiali ont envoyé un message fort : celui du choix de la continuité, du développement et de la paix. Une démonstration de fidélité et de reconnaissance à l'égard d'un leadership qui a profondément changé le visage du septentrion ivoirien.