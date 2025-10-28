Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Wanep Côte d'Ivoire note un processus maitrisé et une organisation satisfaisante

« Le processus électoral a été globalement calme et maitrisé, avec une organisation logistique satisfaisante de la Commission électorale indépendante (Cei) ». C'est ce qu'a révélé le Réseau ouest africain pour l'édification de la paix (Wanep), le 26 octobre, à Abidjan. Cela, au terme de sa mission d'observation dans le District autonome d'Abidjan et à l'intérieur du pays, dans le cadre de l'élection présidentielle.

Selon de la déclaration de l'imam Cissé Djiguiba, président de la Cellule de réponses du Wanep Côte d'Ivoire, cette réussite résulte du fait que la Cei a anticipé sur les éventuelles perturbations, en ce qui concerne la disponibilité du matériel dans certains lieux de vote. La présence des forces de défense et de sécurité a aussi contribué à la stabilité. À preuve, seuls quelques incidents minimes ont été observés dans des localités du Gôh, du Haut-Sassandra, de l'Agneby-Tiassa et du Lôh-Djiboua. « Ces incidents sont restés localisés et sans propagation nationale », a soutenu l'imam Cissé Djiguiba.

Le dépouillement a été mené « dans la transparence », dans la majorité des localités. « Mais des irrégularités ponctuelles et des interruptions ont été observées dans certaines zones d'intérêt », a-t-il ajouté.

Le Réseau ouest africain pour l'édification de la paix a également noté une mobilisation des électeurs relativement

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« faible » dans des bureaux de vote. À en croire la Cellule de réponses du Wanep Côte d'Ivoire, « le climat de peur alimenté par la désinformation, le discours de haine et la perception du processus électoral » justifient cet état de fait.

Pour parfaire ce processus électoral des élections à venir, le Wanep Côte d'Ivoire demande au gouvernement de consolider le dialogue politique avec les forces vives et de renforcer les relations entre les organisations de la société civile et les autorités publiques. Elle l'appelle à garantir la sécurité post-électorale et à promouvoir des mesures d'apaisement pour restaurer la confiance.

Le le Wanep Côte d'Ivoire a déployé 150 observateurs à Abidjan et dans plusieurs villes du pays.