Congo-Kinshasa: Un homme tué et plusieurs blessés lors des cambriolages armés à Mbuji-Mayi

La ville de Mbuji-Mayi, dans la province du Kasaï-Oriental, a été le théâtre d'une série d'attaques violentes perpétrées par des bandits armés dans les communes de Bipemba et Kanshi, entre samedi 25 et dimanche 26 octobre. Le bilan fait état d'un homme tué, deux blessés graves, plusieurs maisons visitées et des biens emportés.

Dimanche, sous une pluie battante, des hommes armés ont fait irruption au domicile de Marcel Mbikayi, professeur à l'Université officielle de Mbuji-Mayi, vivant au site PMKO dans la commune de Bipemba. Le policier chargé de la garde a été abattu par balle. Les assaillants ont ensuite ligoté le propriétaire, avant de s'emparer de plusieurs biens de valeur.

Le gouverneur de province s'est rendu sur les lieux, accompagné de membres du conseil provincial de sécurité, pour constater les dégâts et rassurer la population.

D'autres cibles dans Bipemba et Kanshi

La même nuit, d'autres habitations ont été attaquées dans la commune de Bipemba, notamment un centre de santé où les malfrats ont emporté des médicaments et malmené les occupants.

Samedi, dans la cité MIBA (commune de Kanshi), un cambiste a été grièvement blessé à son domicile par des individus non identifiés. Il est actuellement pris en charge dans un centre hospitalier local.

Enquête en cours et réunion de crise

La police a ouvert une enquête, mais aucun suspect n'a été arrêté à ce jour. Une réunion de sécurité a été convoquée samedi par le commissaire provincial, en présence du bourgmestre de la commune concernée, pour examiner la situation et envisager des mesures de riposte.