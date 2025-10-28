Congo-Kinshasa: 2 500 nouveaux magistrats en formation dès le 10 novembre

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) annonce le début, le 10 novembre 2025, d'une formation de 15 jours pour 2 500 magistrats récemment nommés. Cette session, qo sera organisée à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani, vise à renforcer l'efficacité, l'éthique et la compétence du service judiciaire.

Conformément aux articles 4 et 88 du statut des magistrats, cette étape précède leur déploiement dans les juridictions d'affectation.

Cette étape était très attendue par la nouvelle vague des magistrats pour leur prise en charge effective. En attendant, certains magistrats encore sur la liste des réservistes craignent d'être ignorés par les autorités judiciaires.

Le CSM précise que les cas des réservistes seront examinés une fois le processus achevé.