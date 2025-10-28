Congo-Kinshasa: La ville de Matadi paralysée par la grève des taximen

27 Octobre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Les taximen et motocyclistes de Matadi ont observé, ce lundi 27 octobre, une grève pour protester contre la baisse des tarifs de transport décidée par le maire.

Le prix d'une course à moto est passée de 1 000 à 500 francs congolais, celui du taxi de 700 à 550 francs congolais.

La circulation est totalement paralysée depuis 6h du matin. Les rues sont désertes, les habitants contraints de marcher, et plusieurs élèves et travailleurs n'ont pas pu rejoindre leurs établissements.

Face à la crise, le maire Dominique Nkodia Mbete a convoqué une réunion d'urgence avec les représentants des chauffeurs pour tenter de trouver une solution.

