Congo-Kinshasa: Les activités du PPRD suspendues

Les activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), formation politique de l'ancien président Joseph Kabila, sont officiellement suspendues en République démocratique du Congo. Une notification du Tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, adressée ce lundi 27 octobre au secrétaire permanent du parti, confirme la mesure.

Selon le document, cette suspension découle d'un arrêté signé le 18 octobre par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Ce dernier reproche au PPRD une "complicité avec la rébellion de l'AFC/M23", active dans l'est du pays. Une première décision similaire avait déjà été annoncée en avril dernier, mais elle avait été vivement contestée par le parti.

Une réaction virulente du PPRD

Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD, rejette catégoriquement cette mesure qu'il qualifie d'illégale et politiquement motivée :

« Cela ne nous concerne pas. C'est une violation de plus de la Constitution congolaise. Le vice-premier ministre n'a pas suivi la procédure, son arrêté est caduc. Ce nouveau document n'a même pas été signifié. C'est de la paperasse ».

Il y voit une manoeuvre politique liée au retour annoncé de Joseph Kabila et à la création de la plateforme "Sauvons la RDC" :

« Si cela vient du pouvoir, alors c'est le reflet de la peur. Le pays est divisé, occupé par plusieurs armées. Qui serait contre un appel à l'unité nationale pour sortir du chaos ? ».

Contexte et accusations

Le ministère de l'Intérieur avait, dans son communiqué d'avril, dénoncé l'attitude jugée ambiguë de Joseph Kabila, lui reprochant de n'avoir jamais condamné le M23 ni le soutien du Rwanda à cette rébellion. Le choix de l'ancien chef de l'État de rentrer au pays par Goma, ville sous influence rebelle, avait également été critiqué.

La suspension du PPRD, l'un de grands partis de la scène politique congolaise, intervient dans un contexte de recomposition politique et de tensions sécuritaires dans l'est du pays. Le débat juridique et politique autour de la légalité de cette mesure reste ouvert.