Tunisie: 868 millions de dinars pour réhabiliter 160 quartiers à travers le pays

Le ministre de l'Équipement et de l'Habitat inaugure une journée d'étude à l'occasion de la Journée mondiale et arabe de l'habitat et de la Journée mondiale des villes.

Sous la présidence de Salah Zouari, ministre de l'Équipement et de l'Habitat, le ministère a organisé, lundi 27 octobre 2025, une journée d'étude à Tunis à l'occasion de la Journée mondiale et arabe de l'habitat et de la Journée mondiale des villes.

L'événement s'est tenu en présence d'Aïda Rabbana, cheffe du bureau régional du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) pour la région du Maghreb, ainsi que de plusieurs responsables d'administrations centrales et régionales, de représentants d'organisations publiques et privées, d'experts et de professionnels du secteur.

Dans son allocution d'ouverture, Salah Zouari a affirmé que la politique nationale du logement vise à concrétiser le principe du « logement décent pour tous », à travers une série de programmes sociaux et d'initiatives destinées aux familles à revenus modestes et moyens. Parmi ces dispositifs figurent le Fonds de promotion du logement pour les salariés, le programme spécifique de logement social, le programme du premier logement et le Fonds national d'amélioration de l'habitat.

Le ministre a également annoncé la mise en oeuvre, dès 2026, d'un nouveau mécanisme de location-vente intégré au projet de loi de finances, qui permettra aux salariés d'accéder à la propriété. Les terrains nécessaires à ce programme seront attribués symboliquement à un dinar aux promoteurs publics.

Salah Zouari a précisé que le ministère accorde désormais la priorité à l'Agence foncière de l'habitat pour l'acquisition de terrains relevant du domaine public ou des collectivités locales, afin de développer des lotissements sociaux destinés aux ménages à faibles revenus.

Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la première phase de la révision de la stratégie nationale du logement a été achevée, tandis que les travaux de mise à jour du schéma directeur d'aménagement du territoire national sont en cours. Ces démarches visent à instaurer une nouvelle approche d'aménagement urbain et à accélérer la révision des plans d'aménagement. À ce jour, 482 plans sont en cours d'élaboration ou de mise à jour dans 298 municipalités.

Concernant le patrimoine immobilier existant, les textes d'application de la loi sur les bâtiments menaçant ruine seront publiés prochainement. Le ministère prépare également la mise en oeuvre du programme de réhabilitation des centres urbains anciens, visant à préserver et revitaliser les zones à valeur patrimoniale et architecturale.

Le ministre a enfin annoncé le lancement du deuxième programme de réhabilitation et d'intégration des quartiers d'habitation, qui concernera 160 quartiers répartis sur 99 municipalités, pour un coût global estimé à 868 millions de dinars.

Salah Zouari a conclu en soulignant que la réussite de la politique nationale du logement nécessite une meilleure coordination entre les ministères, les institutions publiques et les acteurs du secteur, afin de répondre aux défis économiques et sociaux et de garantir à chaque citoyen un logement digne.