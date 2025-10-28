Tunisie: Tunis accueille la deuxième session des consultations politiques tuniso-irakiennes

Sur invitation de Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, Mohamed Hussein Bahr AlUloom, Vice-ministre irakien des Affaires Étrangères chargé des Relations Bilatérales, effectue une visite de travail en Tunisie les 27 et 28 octobre 2025, pour la tenue de la deuxième session des Consultations Politiques entre la République de Tunisie et la République d'Irak.

Au début de sa visite en Tunisie, le Vice-ministre irakien a tenu une rencontre avec Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger. Cette rencontre a été une occasion pour saluer les liens fraternels et historiques qui unissent les deux peuples frères et exprimer la satisfaction quant au niveau de la coopération tuniso-irakienne, qui a connu un bond qualitatif au cours des deux dernières années.

Le Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, conjointement avec le Vice-ministre irakien des Affaires Étrangères chargé des Relations Bilatérales, a présidé, le lundi 27 octobre 2025, au siège de l'Académie Internationale de Diplomatie à Tunis, une session de consultations. Cette session a permis d'évaluer l'évolution de la coopération bilatérale et d'aborder les questions d'intérêt commun.

Les consultations ont permis de réaffirmer l'engagement des deux parties à traduire la volonté politique ferme des dirigeants des deux pays frères à aller de l'avant pour consolider et élever leurs relations fraternelles et coopératives au plus haut niveau.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce fut également l'occasion de constater le dynamisme des relations tuniso-irakiennes et de passer en revue les domaines de coopération existants entre les deux pays. Dans ce contexte, les deux parties ont souligné la nécessité de tirer parti des opportunités prometteuses de coopération dans divers secteurs, tels que l'énergie, l'industrie, les transports, le tourisme et l'agriculture.

Les discussions ont également porté sur les défis posés par les développements internationaux et régionaux rapides et la nécessité qui en découle d'une coordination étroite entre les deux parties pour les affronter, contribuant ainsi à renforcer les piliers de la sécurité et de la stabilité dans la région. Dans ce cadre, une convergence de vues significative a été constatée concernant toutes les questions abordées, au premier rang desquelles la cause palestinienne.

Dans ce contexte, le Secrétaire d'État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger a souligné la position de principe de la Tunisie en soutien au peuple palestinien frère, son droit à l'autodétermination, et sa lutte pour recouvrer l'ensemble de ses droits historiques légitimes et établir son État indépendant sur l'ensemble de ses terres avec Al-Qods Al-Sharif comme capitale.