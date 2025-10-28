Tunisie: Invalidation du passeport tunisien ? Le ministère de l'Intérieur précise

Le Chef du service de l'identification nationale à la Direction de la police technique et scientifique du ministère de l'Intérieur, Abdelkrim Saoud, a tenu à dissiper les doutes concernant la validité du passeport tunisien.

Invité sur les ondes d'Express FM, il a formellement démenti les rumeurs affirmant que le document national ne permettrait plus de voyager à l'étranger.

« Rien n'a changé : le passeport tunisien reste pleinement valide et permet de voyager vers n'importe quel pays », a-t-il assuré, appelant les citoyens à ne pas céder à la désinformation.

Cette clarification intervient alors que l'Union européenne a déployé, le 12 octobre 2025, son Système d'entrée/sortie électronique (EES) aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Ce dispositif vise à enregistrer les données biométriques des voyageurs non européens afin de renforcer la sécurité et fluidifier les passages frontaliers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce cadre, des couloirs spécifiques seront aménagés pour les détenteurs de passeports biométriques. Pour les Tunisiens munis de passeports actuels toujours valables des vérifications manuelles supplémentaires seront effectuées afin de confirmer l'identité du voyageur et l'authenticité du document.

La Tunisie engagée dans le virage biométrique

M. Saoud a par ailleurs confirmé l'engagement du pays dans le projet national de carte d'identité et de passeport biométriques, qualifié de « méga-projet » à la fois complexe et intégré. Sa concrétisation nécessitera des ressources financières, humaines et logistiques considérables, mais le processus est désormais sur une trajectoire stable, avec une accélération des démarches administratives.

Un appel d'offres devrait être lancé dans les plus brefs délais, avant une mise en oeuvre progressive du nouveau système. Le responsable du ministère a tenu à rassurer les citoyens : la transition vers le passeport biométrique se fera de manière fluide et sans rupture, garantissant que le passeport tunisien restera pleinement reconnu à l'international.