Soudan: Les miliciens de la RSF affirment avoir pris El Fasher, la ville du Nord-Darfour assiégée depuis 18 mois

Khartoum — La situation est incertaine à El Fasher, capitale provinciale du Nord-Darfour, assiégée depuis 18 mois par les miliciens des Forces de soutien rapide (Rapid Support Forces, RSF). Ces derniers ont annoncé avoir conquis hier, dimanche 26 octobre, le quartier général de la sixième division de l'armée soudanaise (Sudan Armed Forces SAF) situé aux portes de la ville. La sixième division est l'unité militaire qui défend la ville avec des groupes de miliciens d'autres formations irrégulières qui s'opposent aux RSF.

Les SAF n'ont jusqu'à présent ni confirmé ni démenti cette information. Mais des informations provenant de la ville assiégée font état de combats incessants et de violences contre les civils, y compris des massacres et des enlèvements massifs, ainsi que des pillages et des destructions de bâtiments civils et d'établissements de santé.

Depuis 18 mois, les RSF assiègent El Fasher, dernier bastion des SAF au Darfour, où environ 300 000 personnes sont prises au piège.

Si la chute d'El Fasher aux mains des RSF était confirmée, cela marquerait le premier grand tournant de ces derniers mois pour les RSF, qui étaient sur la défensive depuis des mois. Elles contrôlent actuellement les régions du Darfour et du Kordofan, tandis que les SAF contrôlent la majeure partie du sud-est du pays, ainsi que le Nil.

Les RSF ont également déclaré avoir pris le contrôle de la localité d'Umm Dam Haj Ahmed, dans le nord du Kordofan, la reprenant aux SAF qui l'avaient conquise début septembre. Les nouvelles conquêtes territoriales des RSF ont été précédées ces derniers jours par une série d'attaques de drones menées par les miliciens contre certaines cibles à Khartoum, y compris l'aéroport de la capitale.

Les dirigeants de la RSF ont déclaré qu'ils allaient désormais coordonner leurs actions avec la nouvelle administration de la Sudan Founding Alliance (TASIS, acronyme en arabe) afin de protéger les civils, d'ouvrir des couloirs humanitaires et de lancer la reconstruction. Les canaux officiels de la coalition TASIS ont repris cette information, soulignant que la capitale du Darfour était désormais sous leur contrôle. La TASIS est un gouvernement alternatif à celui du Soudan qui a été formé au cours des derniers mois (voir Fides 29/8/2025).

Les développements sur le terrain doivent être mis en relation avec le sommet sur le Soudan qui se tient ces jours-ci à Washington entre les membres du « Quad » (États-Unis, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et Égypte) afin de promouvoir une feuille de route pour la paix. Les envoyés du RSF et des SAF ont participé à des pourparlers indirects médiés par les États-Unis à la fin du mois d'octobre.(LM) (Agence Fides 27/10/20025)