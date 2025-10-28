Afrique: Speak Up Africa pour des 'solutions africaines et collaboratives' aux défis sanitaires

Dakar — La directrice exécutive de l'organisation Speak Up Africa, Yacine Diop Djibo, a souligné lundi, à Dakar, la nécessité d'aller vers "des solutions africaines et collaboratives" pour venir à bout des défis contemporains liés à la santé, à l'éducation, à l'assainissement et au climat.

"Les réponses aux défis de notre continent ne viendront pas d'ailleurs, elles sont déjà ici, dans nos communautés, dans nos laboratoires, dans nos assemblées, dans nos entreprises et dans nos écoles", a souligné Yacine Diop Djibo.

S'exprimant à l'ouverture de la deuxième édition de la journée Speak Up Africa, Yacine Diop Djibo a insisté sur l'importance pour l'Afrique de "revendiquer le droit de définir ses propres priorités".

"C'est une invitation à réfléchir ensemble à nos propres priorités, à nos solutions, à partager nos expériences et surtout à rendre hommage à l'Afrique qui agit, qui propose, et qui inspire pour relever les défis de développement", a-t-elle affirmé.

"Nous sommes réunis ici, à Dakar, pour célébrer la voix africaine, cette voix qui s'élève, s'affirme et construit", a-t-elle ajouté.

Selon Yacine Diop Djibo, la journée Speak Up Africa se veut "un moment symbolique, un espace de rencontres entre les institutions, la société civile, les communautés, les médias et les citoyens".

"L'an dernier, à la même période, nous lancions la première édition de cette journée. C'était une promesse, un pari : celui de créer un espace africain où nos voix compteraient non pas comme un écho, mais comme une force de proposition", a-t-elle rappelé.

La première édition a marqué le début d'un mouvement avec des jeunes, des femmes, des acteurs communautaires, des parlementaires, des scientifiques, des acteurs des médias pour prendre la parole avec confiance et conviction, selon Yacine Djibo.

"Et aujourd'hui, cette énergie se poursuit, se renforce, s'amplifie parce qu'en 2025, nous affirmons haut et fort que l'Afrique s'exprime, et l'Afrique apporte des solutions", a-t-elle indiqué.

Pour la directrice exécutive de Speak Up Africa, "l'Afrique apporte des solutions quand elle innove, quand elle s'organise, quand elle transforme ses défis en opportunités".

"Nous ne parlons plus seulement de résilience, nous parlons de leadership, de création et de confiance en nos propres capacités", a-t-elle relevé.

Cette journée Speak Up Africa est une invite à amplifier les voix sous-représentées, celles des communautés, des femmes, des jeunes et des acteurs de terrain, a dit le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Samba Cor Sall.

"Ce sont leurs expériences, leurs données, leurs innovations qui doivent guider nos politiques publiques", a indiqué M. Sall, selon qui "les solutions africaines existent déjà : dans nos villages, dans nos startups, dans nos universités, dans nos réseaux communautaires".

"Notre devoir, en tant que décideurs, est de leur donner la visibilité, les moyens et la reconnaissance qu'elles méritent", a déclaré le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

A travers la deuxième édition de la journée Speak Up Africa, il s'agit d'offrir une plateforme de dialogue et de convergence des idées africaines pour renforcer l'impact collectif.

Tout au long de cette journée, des parlementaires, des scientifiques, des acteurs communautaires, des jeunes, des femmes, des entrepreneurs sociaux et des journalistes membres du Réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement (Remapsen), ont dialogué à travers des sessions pour trouver ensemble des "solutions" dans toute la diversité.