Sénégal: Mbao - L'amicale des femmes de la SAR va dépister et soigner gratuitement 1500 femmes

Mbao — Près de 1500 femmes de la commune de Mbao, dans la banlieue dakaroise, vont bénéficier de soins médicaux et de services gratuits de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, grâce à l'amicale des femmes de la Société africaine de raffinage (SAR).

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la campagne "Octobre rose", destinée à lutter contre les cancers féminins.

"L'année dernière, nous avons dépisté plus de 800 femmes et nous avons fait plus de 400 mammographies. Cette année, chaque jour, nous voulons dépister au moins 300 femmes. Pendant 5 jours, ça fera 1500 femmes au minimum. On espère aider dans ce lot 400 à 500 femmes pour faire sur place la mammographie, sur orientation de nos gynécologues", a indiqué Maïmouna Diop Diagne, présidente de l'amicale des femmes de la SAR.

Elle s'exprimait lundi lors du lancement de la troisième édition des Journées médicales gratuites organisée par l'amicale qu'elle dirige, dans le cadre la campagne "Octobre rose".

Au cours de ces cinq jours, a-t-elle précisé, les équipes médicales vont aussi faire le dépistage du VIH, de l'hypertension artérielle, mais aussi des maladies non transmissibles.

Elles vont également vacciner des jeunes filles du lundi au vendredi, selon l'amicale des femmes de la SAR.

Mme Diagne a assuré qu'à travers cette activité, son amicale démontre qu'elle a toujours contribué à la lutte contre les cancer du sein et du col de l'utérus.

"Il y a 2 ans, nous avons eu l'ingénieuse idée de dire qu'on va organiser nous-mêmes une journée médicale qui a été une grande réussite", a-t-elle expliqué.

"L'année dernière, on la refait. Et cette année, nous avons dit : nous allons encore faire et essayer de couvrir une bonne partie de la zone (qui entoure la SAR), des villes environnantes [...]", a ajouté la présidente de l'amicale des femmes de la SAR.

Selon Mme Diagne, pour les besoins de ces cinq jours de consultations médicales gratuites, son amicale a mobilisé quatre gynécologues, 12 sages-femmes et des infirmières venues appuyer l'équipe médicale de la Société africaine de raffinage.