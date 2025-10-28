Soudan: Al-Burhan - En tant que peuple Soudanais, nous traduirons ces criminels en justice

Le Président du Conseil de Souveraineté, Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah al-Burhan, a affirmé que les crimes commis par la milice rebelle des Forces de soutien rapide dans la ville de El Fasher, État du Nord-Darfour, seront punis.

Il a dit: « En tant que peuple Soudanais, nous traduirons ces criminels en justice. En tant que Soudanais, nous rendrons justice à nos concitoyens qui ont été victimes d'injustice et de cette main perfide, cette main hostile, cette main qui n'appartient pas au peuple soudanais. »

Dans un discours prononcé lundi soir, Al-Burhan a renouvelé son engagement envers le peuple soudanais, affirmant que les forces armées, les forces conjointes, la résistance populaire et les autres forces qui soutiennent ces forces sont capables de remporter la victoire après la victoire.

Il a dit: « Les expériences que nous avons vécues récemment dans cette guerre nous ont montré que nous pouvons renverser la situation à chaque fois et que nous pouvons ramener toutes les terres souillées par ces traîtres dans le giron de la patrie ».

Il a ajouté : « Nous affirmons que nous sommes capables et déterminés à aller en avant jusqu'au bout pour purifier cette terre de toute saleté et de toute impureté et pour éliminer ces mercenaires tueurs à gages. »

Il salue les combattants partout dans le monde, les partisans des forces armées et du peuple soudanais, et honte tous ceux qui se rangent du côté de cette milice, honte et défaite à cette milice