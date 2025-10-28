Congo-Kinshasa: Près de 1300 sites agricoles spoliés dans 10 provinces

En RDC, près de 1300 sites agricoles ont été spoliés dans 10 provinces de la République. King Kingozi, Directeur à la direction de l'aménagement des terres agricoles et maitrise de l'eau au ministère de l'Agriculture et sécurité alimentaire a fait cette révélation, le 15 octobre, lors d'une émission « Okapi Service », à Kinshasa.

Il a fait savoir qu'avec la pression démographique, les terres destinés aux cultures maraichères, vivrières et parraines sont transformés en quartiers résidentiels.

King Kingozi a cité le cas de Dingi-Dingi dans la commune de N'Djili où les agriculteurs sont déguerpis par des militaires et policiers à la solde des « ayants- droit coutumiers » avec la complicité de certains agents des affaires foncières et magistrats.

Pour sécuriser les terres agricoles, les experts préconisent la création d'un cadastre agricole pour que ces espaces soient désormais gérés par le ministère de l'Agriculture.

Jody Daniel Nkashama s'est entretenue à ce sujet avec les ingénieurs King Kingozi et Don-petit Makwala, respectivement directeurs chargés de l'aménagement des terres agricoles et de la sécurisation du patrimoine du ministère de l'Agriculture.