Sénégal: Climat et développement - Le pays réaffirme son engagement pour une croissance durable

Le Ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf, a procédé, ce week-end, au lancement officiel de la première édition des Journées Climat et Développement, organisée en partenariat avec le Groupe de la Banque mondiale.

La cérémonie d'ouverture, présidée par le Pr Mary Teuw Niane, Directeur de Cabinet du Président de la République, S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, a réuni un large éventail d'acteurs : représentants du gouvernement, secteur privé, société civile, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers, ainsi que la jeunesse engagée pour le climat.

Cette rencontre, placée sous le signe de l'action collective, vise à renforcer la synergie nationale autour des enjeux climatiques et à promouvoir un développement inclusif, sobre en carbone et résilient. Le Pr Mary Teuw Niane a, à cette occasion, rappelé la vision du Président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko : faire du climat un levier de transformation économique, en parfaite cohérence avec la Vision Sénégal 2050.