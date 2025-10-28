Sénégal: Distribution de kits scolaires - Al Amine Fund au chevet de 200 enfants

27 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

Dans un élan de solidarité et de générosité, l'association Al Amine Fund, présidée par M. Mouhamadou Lamine Diallo, a tenu, le samedi 25 octobre 2025, à la salle des délibérations de la Mairie des Parcelles Assainies, la première édition de sa campagne de distribution de fournitures scolaires.

Une initiative hautement sociale qui a permis de venir en aide à 200 enfants issus de familles vulnérables, notamment des orphelins et des enfants en situation de handicap. Chaque bénéficiaire est reparti avec un kit scolaire complet, comprenant cahiers, stylos, crayons, règles, gommes et autres outils indispensables pour une rentrée réussie.

Ce geste de coeur, rendu possible grâce à la contribution de généreux donateurs et à l'engagement sans faille des bénévoles, traduit la volonté de l'association d'investir durablement dans l'éducation et le bien-être des enfants. Dans un message de reconnaissance, Al Amine Fund a tenu à remercier ses partenaires de proximité, parmi lesquels le CPRS des Parcelles, l'Association des Badjenou Gokh et l'Association des Ndeyou Daara, pour leur appui constant et leur confiance.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.