Sénégal: Distribution de kits scolaires - Al Amine Fund au chevet de 200 enfants

Dans un élan de solidarité et de générosité, l'association Al Amine Fund, présidée par M. Mouhamadou Lamine Diallo, a tenu, le samedi 25 octobre 2025, à la salle des délibérations de la Mairie des Parcelles Assainies, la première édition de sa campagne de distribution de fournitures scolaires.

Une initiative hautement sociale qui a permis de venir en aide à 200 enfants issus de familles vulnérables, notamment des orphelins et des enfants en situation de handicap. Chaque bénéficiaire est reparti avec un kit scolaire complet, comprenant cahiers, stylos, crayons, règles, gommes et autres outils indispensables pour une rentrée réussie.

Ce geste de coeur, rendu possible grâce à la contribution de généreux donateurs et à l'engagement sans faille des bénévoles, traduit la volonté de l'association d'investir durablement dans l'éducation et le bien-être des enfants. Dans un message de reconnaissance, Al Amine Fund a tenu à remercier ses partenaires de proximité, parmi lesquels le CPRS des Parcelles, l'Association des Badjenou Gokh et l'Association des Ndeyou Daara, pour leur appui constant et leur confiance.