Sénégal: Cancers féminins - 300 femmes dépistées à Matam et à Thilogne

Matam — Au total, 300 femmes des districts sanitaires de Matam et Thilogne ont été dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus, dans le cadre de la caravane "Zéro palu, zéro cancer initiée par le Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), a-t-on appris lundi de son coordonnateur, Dr Aliou Thiongane.

Cette caravane a sillonné ces deux districts pendant une semaine, ajoutant que les séances de dépistage se sont tenues au centre hospitalier régional de Ourossogui, à l'hôpital régional de Matam et le poste de santé de Nabadji Civol, a précisé Dr Thiongane.

"Pour les cancers, nous avons mis en place trois sites où 300 femmes ont été dépistées et 40 mammographies y ont été réalisées. Concernant la vaccination, plus de 100 filles âgées entre 9 et 14 ans ont été vaccinées contre le cancer du col de l'utérus", a expliqué le médecin.

Dr Thiongane faisait le bilan de la caravane "Zéro palu, zéro cancer" qui a pris fin samedi.

Il souligne également que les acteurs ont profité de la caravane pour sensibiliser sur les symptômes, les complications, les diagnostics du paludisme et la fièvre de la vallée du Rift.

Le coordonnateur du PNLP ajoute que sur le terrain, des informations concernant le paludisme, les cancers et la fièvre de la vallée du Rift ont été partagées avec les Infirmiers chef de poste (ICP).

"Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, nous avons échangé avec les acteurs communautaires, les ICP, les diplômés en spécialisation et les relais communautaires sur les stratégies mises en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, dans le cadre de la prévention du paludisme et de la fièvre de la vallée du Rift", a-t-il fait savoir.

Le coordonnateur du PNLP et les participants à la caravane ont aussi insisté sur le fait que ces deux maladies ont le même vecteur de transmission, c'est à dire la piqûre d'un moustique et ont les mêmes moyens de prévention.

Il a invité les populations à se protéger des piqûres de moustiques et à utiliser les moustiquaires imprégnées.