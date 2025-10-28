Madagascar: Antsiranana - Jean Luc Djaovojozara porte enfin son écharpe

28 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Iss Heridiny

La cérémonie de passation entre le PDS de la ville d'Antsiranana, Tina Edmond, et le nouveau maire élu, Jean Luc Djaovojozara, s'est tenue le vendredi 24 octobre dernier à la mairie d'Antsiranana, en présence de la préfète Hermine Tsirinary et des représentants du gouvernorat de la région DIANA.

Après la signature officielle, une série de discours a été prononcée par les intendants, les aînés et le maire. Ce dernier a remercié l'ancien président Andry Rajoelina pour la « grâce exceptionnelle » qui lui a été accordée, avant d'exprimer sa reconnaissance envers la population de Diego : « Vous m'aimez beaucoup, moi aussi je vous aime énormément », a-t-il déclaré.

Le premier magistrat de la ville a ensuite réuni sans tarder les conseillers municipaux. « Nous devons attendre la formation du gouvernement, mais il faut commencer à agir », a-t-il souligné, affirmant être prêt à remettre la machine en marche.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.