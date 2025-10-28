Madagascar: Antsiranana - Jean Luc Djaovojozara porte enfin son écharpe

La cérémonie de passation entre le PDS de la ville d'Antsiranana, Tina Edmond, et le nouveau maire élu, Jean Luc Djaovojozara, s'est tenue le vendredi 24 octobre dernier à la mairie d'Antsiranana, en présence de la préfète Hermine Tsirinary et des représentants du gouvernorat de la région DIANA.

Après la signature officielle, une série de discours a été prononcée par les intendants, les aînés et le maire. Ce dernier a remercié l'ancien président Andry Rajoelina pour la « grâce exceptionnelle » qui lui a été accordée, avant d'exprimer sa reconnaissance envers la population de Diego : « Vous m'aimez beaucoup, moi aussi je vous aime énormément », a-t-il déclaré.

Le premier magistrat de la ville a ensuite réuni sans tarder les conseillers municipaux. « Nous devons attendre la formation du gouvernement, mais il faut commencer à agir », a-t-il souligné, affirmant être prêt à remettre la machine en marche.