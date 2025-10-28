Afrique: Ligue des champions CAF - Six Sénégalais qualifiés pour la phase de groupe

Dakar — Six footballeurs sénégalais se sont qualifiés avec leurs clubs respectifs pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF) à l'issue des matchs du deuxième tour préliminaire.

Il s'agit d'Alassane Kanté, milieu de terrain de 24 ans du Simba SC (Tanzanie), de Fallou Mendy, défenseur du FAR Rabat (Maroc), de Junior Marc Mendy, défenseur de Saint Eloi Lupopo (RD Congo), ainsi que des joueurs d'Al-Hilal Omdurman du Soudan, Ousmane Diouf, défenseur, Madické Kane, milieu défensif, et Pape Abdou Ndiaye, ailier droit.

Quatorze clubs ont déjà validé leur qualification pour la phase de groupes qui débutera le 21 novembre.

Au total, seize équipes devraient participer à cette phase.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les deux dernières équipes seront connues samedi après les matchs du deuxième tour préliminaire entre Pyramids FC - Ethiopian Insurance et RS Berkane - Al Ahly Tripoli.

À l'aller, les deux rencontres s'étaient soldées sur le même score d'un but partout.

Le nombre de footballeurs sénégalais engagés pourrait passer à huit si le RS Berkane se qualifie. Le club marocain compte deux Sénégalais, l'avant-centre Paul Bassène et le milieu de terrain Mamadou Lamine Camara.

Les grands clubs africains ont tenu leur rang et se sont qualifiés pour la phase de groupes avec notamment Al Ahly d'Égypte, club le plus titré avec 12 trophées, l'Espérance de Tunis, quatre fois vainqueur de la compétition en 1994, 2011, 2018 et 2019, les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, vainqueurs de la Ligue des champions en 2016, et la JS Kabylie d'Algérie, championne en 1981 et 1990.

Les phases à élimination directe sont programmées à partir du 13 mars 2026.

Le représentant sénégalais, l'ASC Jaraaf, a été éliminé dès le premier tour par le Colombe Sportive du Cameroun (0-0, 0-1).

Pyramids FC (Égypte) est le tenant du titre.

Les clubs RS Berkane (Maroc) et CS Sfaxien (Tunisie) sont les deux écuries les plus titrées de la compétition avec trois trophées chacune.

Voici la liste des 14 équipes qualifiées :

Al Ahly (Égypte), Al-Hilal Omdurman (Soudan), Esperance de Tunis (Tunisie), FAR Rabat (Maroc), JS Kabylie (Algérie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), MC Alger (Algérie), Petro (Angola), Power Dynamos (Zambie), Rivers United (Nigeria), Simba SC (Tanzanie), Stade Malien (Mali), Saint Eloi Lupopo (RD Congo), Young Africans (Tanzanie).