Sénégal: La presse a besoin de l'accompagnement des pouvoirs publics, selon Matar Silla

Dakar — Le coordonnateur du Salon international des médias d'Afrique (SIMA), Matar Silla, a livré lundi un vibrant plaidoyer en faveur de la presse, insistant sur le besoin du secteur d'être accompagné par les pouvoirs publics pour "impulser des avancées significatives" et faire partie des "locomotives d'initiatives fédératrices en Afrique".

"Nous aspirons à un accompagnement du gouvernement, du Premier ministre, Ousmane Sonko, pour impulser des avancées significatives pour les médias, tout en étant parmi les locomotives d'initiatives fédératrices en Afrique [..]", a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle d'ouverture du SIMA.

Matar Silla a rappelé, dans cette perspective, "l'acte fort" posé par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, en recevant la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) dès son accession à la tête de l'Etat.

Il a appelé au "renforcement" des moyens alloués aux médias publics que sont la Radiotélévision sénégalaise (RTS), Le Soleil, l'Agence de presse sénégalaise (APS), la Maison de la Presse et la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA).

Matar Silla a demandé sollicité l'appui de l'Etat pour la direction de la communication, le secteur privé, les médias en ligne, les sociétés de créateurs de contenu, les radios communautaires et les télévisions privées.

"Nous avons des raisons légitimes de nourrir l'espoir suite au vote de la loi sur l'accès à l'information, aux diverses rencontres et concertations qui se sont multipliées pour la révision et l'actualisation des divers textes régissant le secteur", a relevé l'ancien directeur général de la RTS.

Il a salué "le renforcement du Fond d'appui au développement de la presse", soulignant que sa répartition, avec "quelques critères allégés en cette phase transitoire de mise en place de la nouvelle plateforme et à quelques encablures de la fin de l'année budgétaire, est une attente forte de tout le secteur".

"La réalité est que les médias sont des outils par excellence d'explication, de partage, d'analyse, d'anticipation, d'échange, d'adhésion, d'exécution et de valorisation", a-t-il expliqué.