Sénégal: Serigne Guèye Diop prône le renouveau industriel de la SONACOS avec une production diversifiée

Diourbel — Le gouvernement travaille sur un nouveau projet industriel pour la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS), en vue de redonner vie à ses différentes unités et de diversifier sa production, a annoncé, lundi, à Diourbel (centre), le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop.

"Le gouvernement va travailler sur un plan à court, moyen et long terme qui nous permettra de proposer un nouveau projet industriel pour la SONACOS, au grand bonheur des populations", a-t-il déclaré à des journalistes.

Il a fait cette annonce lors d'une visite à l'usine SONACOS de Diourbel, en compagnie du secrétaire d'État au développement des Petites et moyennes entreprises (PME) et Petites et moyennes industries (PMI), Ibrahima Thiam, du directeur général de la société, El Hadji Ndane Diagne, ainsi que des autorités administratives locales.

Selon lui, la direction générale de la SONACOS est en train d'évaluer les investissements nécessaires pour la remise en marche des usines de Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Dakar.

"Ce projet va permettre de donner une nouvelle vie à chacune de ces unités et d'accroître leur capacité de production", a ajouté Serigne Guèye Diop.

"Aujourd'hui, l'arachide, en tant que matière première, ne suffit plus pour faire tourner une usine. Nous devons explorer d'autres sources d'oléagineux comme le soja, l'huile de palme ou le tournesol", a-t-il expliqué.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a également plaidé pour une diversification de la production, disant vouloir réfléchir, avec le directeur général, à "la SONACOS des dix à vingt prochaines années".

Évoquant la fabrication de vinaigre à l'usine de Diourbel, il a insisté sur la nécessité de pérenniser cette activité et d'en augmenter la production.

Il a par ailleurs annoncé que plusieurs nouvelles activités seront développées à l'usine de Diourbel, en lien avec l'agropole centre.

Serigne Guèye Diop a enfin assuré que le gouvernement travaille sur de nouvelles installations pour relancer le raffinage et la production d'huile, "comme par le passé".

"Le rôle de notre gouvernement est de réfléchir au renouveau industriel de la SONACOS afin d'en faire une unité exceptionnelle, créatrice de valeur et d'emplois", a-t-il conclu