Sénégal: Paris accueille une rencontre sur le modèle sénégalais de paix et de spiritualité, le 5 novembre prochain

Dakar — L'Université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle va abriter, le mercredi 5 novembre 2025, la première édition des "Rencontres Interculturelles de Paris", autour du thème "Éducation et jeunesse : l'exemple sénégalais des enseignements du Cheikh Soufi Seydil Hadji Malick Sy", annonce un communiqué de l'ambassade du Sénégal en France.

La conférence sera animée par le docteur Pape Moctar Kébé devant un public composé d'universitaires, d'étudiants et d'intellectuels issus de divers horizons culturels et spirituels, peut-on lire dans le texte.

Outre la présidence effective de Baye Moctar Diop, Ambassadeur du Sénégal en France, et des autorités françaises, une forte délégation de Tivaouane est attendue à Paris, dirigée par Serigne Mansour Sy Dabakh, frère et envoyé spécial du Khalife général des Tidianes, renseigne le texte.

Selon la même source, ces rencontres interculturelles se veulent un "espace de dialogue, de transmission et de valorisation du modèle sénégalais de brassage culturel et spirituel, fondé sur la tolérance, la coexistence pacifique et le respect mutuel".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Ce modèle, reconnu comme une source de paix et de cohésion nationale, est au coeur de la démarche du Sénégal qui entend le partager avec la France et l'Europe à travers cette initiative et le Gamou international de Paris, placés sous le signe du savoir, de la spiritualité et de la fraternité", indique-t-elle.

Elle ajoute que plusieurs personnalités prendront part à cette première édition, parmi lesquelles l'ambassadrice du Maroc en France, Mme Samira Sitaïl, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Me Chems-Eddine Hafiz.

Le conseiller aux Affaires religieuses du Quai d'Orsay, ainsi que des représentants de la Direction des cultes et des libertés publiques du ministère de l'Intérieur français, du Conseil français du culte musulman (CFCM), et de l'Université Sorbonne-Nouvelle, de même que des élus locaux d'Île-de-France sont également attendus à cette rencontre.