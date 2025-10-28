Afrique: La Chine et le continent veulent renforcer leur coopération agricole et scientifique - Commission de l'UA

Addis-Abeba — La Commission de l'Union africaine (CUA) a réaffirmé que la Chine et l'Afrique souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de l'agriculture, des sciences et des technologies afin d'accélérer la croissance et d'assurer la souveraineté alimentaire sur tout le continent.

Le professeur Gaspard Banyankimbona, commissaire de l'UA pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation, a déclaré à l'ENA que la collaboration sino-africaine a joué un rôle essentiel dans le progrès de l'agriculture et de l'innovation africaines pour un développement durable.

Le commissaire a tenu ces propos lors de la Conférence de l'Alliance pour l'innovation en science et technologie agricoles, qui s'est tenue à Addis-Abeba et qui visait à faire progresser l'agriculture grâce à la technologie, à l'innovation, au développement des marchés et au renforcement des chaînes de valeur afin de consolider les partenariats sino-africains.

Il a souligné la nécessité d'une coopération plus étroite pour tirer parti de l'expertise chinoise en matière d'agriculture moderne, de technologies numériques et de gestion de l'eau. Cette collaboration, a-t-il noté, s'inscrit dans le cadre de la Stratégie de l'UA pour la science, la technologie et l'innovation en Afrique (STISA 2025-2034) et de l'Agenda 2063.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'Afrique est à la croisée des chemins et dispose d'immenses opportunités d'appliquer l'innovation pour un progrès durable », a-t-il réaffirmé.

Présentant un message au nom du ministre éthiopien de l'Agriculture, Addisu Arega, Efa Muleta a souligné les progrès remarquables réalisés par l'Éthiopie en 2025, grâce à un engagement politique et un leadership forts.

Il a indiqué que les efforts de transformation audacieux du pays découlent du Plan de développement décennal (2021-2030), de la deuxième phase de la réforme économique nationale et du Programme global de développement de l'agriculture en Afrique (CAADP) de l'UA.

Efa a également rappelé les initiatives phares du Premier ministre Abiy Ahmed, notamment l'Initiative du patrimoine vert, qui a permis de planter plus de 40 milliards d'arbres ; le Programme national d'autosuffisance en blé irrigué ; et l'Initiative Yelemat Tirufat, qui ont toutes contribué à une croissance annuelle moyenne de la productivité agricole de 6,8 %.

« Ces réalisations ont fait de l'Éthiopie le premier producteur de blé d'Afrique subsaharienne et un modèle de transformation agricole pour tout le continent », a-t-il ajouté, notant que le système de recherche agricole éthiopien a joué un rôle déterminant dans la diffusion des technologies améliorées auprès des agriculteurs.

La professeure Lise Korsten, présidente de l'Académie africaine des sciences (AAS), a salué le rôle de l'Alliance dans la promotion de l'innovation par le biais de la coopération sino-africaine, la décrivant comme « essentielle à la sécurité alimentaire de milliards de personnes ».

Elle a indiqué que ce forum offre une plateforme cruciale pour évaluer les défis sectoriels et ouvrir la voie à un développement durable.

L'ambassadeur Jiang Feng, de la Mission chinoise auprès de l'Union africaine, a souligné que la modernisation agricole est une pierre angulaire du développement national, notant le passage de la Chine d'une aide traditionnelle à une coopération pour le développement durable avec l'Afrique.

Citant les vastes terres arables inexploitées et la jeune main-d'oeuvre africaine comme des atouts majeurs, l'ambassadeur a insisté sur l'importance d'adopter les technologies numériques et les équipements agricoles intelligents pour accroître la productivité et relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et l'insécurité alimentaire.

Il a rappelé que la Chine a mis en place la suppression des droits de douane sur les produits agricoles de 53 pays africains et créé 20 centres de technologie agricole à travers l'Afrique, bénéficiant à plus d'un million de petits exploitants agricoles.

Abebe Haile Gabriel, sous-directeur général de la FAO pour l'Afrique, a décrit la coopération Sud-Sud entre la Chine et l'Afrique comme un « levier stratégique pour la transformation de l'agriculture africaine ».

Il a noté que ce partenariat a donné des résultats concrets, notamment une augmentation des rendements rizicoles, une meilleure gestion des ravageurs, l'adoption de l'agriculture numérique et l'amélioration des moyens de subsistance des petits exploitants agricoles.

Il a conclu que, compte tenu des défis persistants auxquels l'Afrique est confrontée, notamment la faible productivité, la fragmentation des chaînes de valeur et l'accès limité aux marchés, une coopération renouvelée et axée sur les résultats avec la Chine est essentielle pour ouvrir de nouvelles perspectives en matière de production et de sécurité alimentaires.