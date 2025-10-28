Cote d'Ivoire: Présidentielle - Un faux journal audio usurpe l'identité de RFI

Donné largement vainqueur par les résultats provisoires avec 89,77 % des voix, le président ivoirien, Alassane Ouattara, se dirige vers un quatrième mandat. Même après le vote, cette élection présidentielle n'échappe pas à la désinformation. Ces dernières heures, un faux journal audio estampillé du logo de RFI gagne en viralité sur les réseaux sociaux.

Cette fausse information circule depuis la publication des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante (CEI), ce lundi 27 octobre. Elle prend la forme d'une vidéo d'une minute et quatorze secondes. À l'image, on y voit une photo de Laurent Gbagbo serrant la main d'Alassane Ouattara. Un texte apposé sur ce cliché, affirme, à tort, que « Laurent Gbagbo a appelé Alassane Ouattara pour le féliciter de sa réélection ». Ce montage usurpe le logo de la radio du monde.

Côté son, on entend d'abord un extrait authentique d'un journal Afrique de RFI, présenté par notre journaliste Sébastien Duhamel. S'ensuit une voix masculine, inconnue, reprenant l'infox selon laquelle Laurent Gbagbo aurait félicité Alassane Ouattara. En réalité, RFI n'est pas à l'origine de ce contenu. Grâce à un montage audio douteux et à la différence de qualité entre les deux voix, on peut facilement détecter la manipulation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'auteur de cette fausse information a donc découpé un extrait authentique de RFI, avant d'y ajouter, grossièrement, une voix mensongère.

Photo décontextualisée

La photo utilisée dans ce montage n'est pas récente. Grâce à une recherche par image inversée, nous avons retrouvé son origine. Elle a été prise le 27 juillet 2021, par un photographe de l'agence Reuters, lors d'une rencontre entre les deux hommes au palais présidentiel, à Abidjan. RFI avait couvert cette rencontre.

Vérifier l'authenticité d'un contenu siglé RFI

L'identité de notre média est régulièrement détournée pour véhiculer des fausses informations, notamment en contexte électoral. Pour s'assurer de l'authenticité d'un contenu portant le logo RFI, pensez à consulter notre site internet, ainsi que nos réseaux sociaux officiels. Si le contenu qui circule en ligne ne s'y trouve pas, c'est une infox.