Madagascar: Ambohidratrimo - Une femme retrouvée morte dans une rizière

Un fait divers troublant a secoué, dans la soirée du dimanche 26 octobre 2025, le fokontany d'Antanetibe, commune rurale de Fiadanana, dans le district d'Ambohidratrimo. Le corps sans vie d'une femme a été découvert gisant dans une rizière, aux alentours de 20 heures.

Selon les premières informations rapportées par le chef de fokontany, c'est lui-même qui a alerté les autorités locales après avoir fait la macabre découverte. Trois gendarmes du poste fixe de Fiadanana, accompagnés du médecin-chef du centre de santé de base II de la localité, se sont immédiatement rendus sur place pour les constatations d'usage. À leur arrivée, la population du fokontany, ainsi que des membres de la famille de la défunte, s'étaient déjà regroupés autour du lieu du drame.

Le corps, intact, était allongé sur le dos, pieds nus, vêtu d'une liquette à carreaux rose et blanche et d'une jupe rose maintenue par un pagne marron. D'après le médecin, la victime, une femme âgée de 57 ans domiciliée à Antaninandro, commune de Fiadanana, serait décédée environ six heures avant sa découverte. La cause probable serait un arrêt cardio-respiratoire brutal, sans trace apparente de violence.

Le corps a été remis à la famille pour l'organisation des obsèques, tandis que la brigade d'Ampangabe poursuit les investigations afin de confirmer les circonstances exactes du décès. L'ouverture d'enquête s'impose : même si ce décès est d'origine naturelle, il illustre une réalité préoccupante. De plus en plus de personnes vulnérables, notamment dans les zones rurales, se retrouvent seules face à la pauvreté, à la malnutrition ou au manque d'accès aux soins. Les décès soudains, loin de tout encadrement médical, deviennent monnaie courante et soulignent la fragilité du système social et sanitaire dans les campagnes.