Sénégal: Tivaouane - Le corps sans vie d'un homme découvert dans les champs du village de Ndong

27 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Darou Khoudoss — Des paysans du village de Ndong, dans le département de Tivaouane, ont découvert, dimanche, le corps sans vie d'un homme adulte dans les champs de cette localité, a appris l'APS, de sources sécuritaires.

Selon une source locale, des paysans ont trouvé, aux environs de 13 heures, le corps d'un homme allongé par terre, dans les champs de ce hameau de la commune de Darou Khoudoss.

La victime, non encore identifiée, souffrirait de troubles mentaux et avait l'habitude d'errer dans les parages.

Alertés, les sapeurs-pompiers de Tivaouane se sont rendus sur les lieux, accompagnés d'éléments de la gendarmerie de Mboro et des services d'hygiène de Tivaouane.

Après les constats d'usage, le corps a été transporté à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

Une enquête a été ouverte, afin de déterminer les circonstances exactes de la mort de cet homme.

