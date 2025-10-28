Sénégal: Kaolack - Deux individus arrêtés pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit

Kaolack — Le commissariat d'arrondissement de Ndorong, dans la commune de Kaolack (centre), a procédé à l'interpellation de deux individus pour association de malfaiteurs et vol en réunion commis la nuit avec usage d'un moyen de transport, a-t-on appris lundi de source policière.

Ces arrestations font suite à une intervention menée samedi au quartier Gawane par la Brigade de recherches dudit commissariat.

Les deux suspects, circulant à bord d'une motocyclette conduite par un troisième complice, ont tenté d'arracher les téléphones des deux victimes qui s'étaient isolées derrière leur domicile pour se connecter à Internet.

Ils ont fait semblant de chercher leur chemin pour s'approcher des deux soeurs en tentant de leur prendre leurs téléphones.

Devant leur refus d'obtempérer, un des suspects a violemment giflé l'une des victimes avant de lui arracher son téléphone portable.

Les cris des deux soeurs ont alerté le voisinage. Il s'en est suivi une confusion qui a provoqué la chute du motocycliste et des deux individus qu'ils transportait.

Seul le conducteur de la motocyclette a réussi à s'échapper à pied.

Des éléments de la brigade de recherches du commissariat d'arrondissement de Ndorong se sont ensuite transportés sur les lieux, au quartier Gawane, pour conduire des deux mis en cause dans leurs locaux.

L'enquête se poursuit, précise la même source.