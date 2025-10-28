Sénégal: Mékhé - 4 000 poubelles distribuées aux ménages par la mairie

Mékhé — La municipalité de Ngaye Mékhé a lancé, dimanche, une vaste opération de distribution de 4 000 poubelles destinées aux ménages des quartiers de la commune.

Cette initiative s'inscrit, selon le maire Maguette Wade, dans un projet de gestion des déchets solides financé par l'Agence française de développement (AFD). Il est conjointement mis en oeuvre par les communes de Mékhé (Sénégal) et de Saint-Dié-des-Vosges (France), avec l'appui des gouvernements sénégalais et français.

Le maire de Mékhé, Maguette Wade, a expliqué que ce programme, orienté vers la promotion d'une économie verte et circulaire, vise à améliorer durablement le cadre de vie des populations.

"Il a déjà permis la construction d'une décharge normée, l'acquisition d'un tracteur, de deux bennes à ordures et de matériel de pré-collecte, ainsi que la formation et le renforcement des capacités des acteurs locaux", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet prend en compte la mobilisation d'assistants techniques et l'organisation de missions d'échanges entre les deux communes partenaires, afin de renforcer les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets solides.

De l'avis de M. Wade, cette opération de distribution de bacs à ordures marque "une nouvelle étape vers une meilleure gouvernance environnementale et une propreté durable à Ngaye Mékhé".