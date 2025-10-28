Sénégal: Mékhé - 4 000 poubelles distribuées aux ménages par la mairie

27 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mékhé — La municipalité de Ngaye Mékhé a lancé, dimanche, une vaste opération de distribution de 4 000 poubelles destinées aux ménages des quartiers de la commune.

Cette initiative s'inscrit, selon le maire Maguette Wade, dans un projet de gestion des déchets solides financé par l'Agence française de développement (AFD). Il est conjointement mis en oeuvre par les communes de Mékhé (Sénégal) et de Saint-Dié-des-Vosges (France), avec l'appui des gouvernements sénégalais et français.

Le maire de Mékhé, Maguette Wade, a expliqué que ce programme, orienté vers la promotion d'une économie verte et circulaire, vise à améliorer durablement le cadre de vie des populations.

"Il a déjà permis la construction d'une décharge normée, l'acquisition d'un tracteur, de deux bennes à ordures et de matériel de pré-collecte, ainsi que la formation et le renforcement des capacités des acteurs locaux", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le projet prend en compte la mobilisation d'assistants techniques et l'organisation de missions d'échanges entre les deux communes partenaires, afin de renforcer les bonnes pratiques en matière de gestion des déchets solides.

De l'avis de M. Wade, cette opération de distribution de bacs à ordures marque "une nouvelle étape vers une meilleure gouvernance environnementale et une propreté durable à Ngaye Mékhé".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.