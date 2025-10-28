Afrique: Production de bière - Madagascar distancé par les géants africains

Malgré un marché africain de la bière en pleine expansion, Madagascar demeure un petit acteur. Entre créativité locale et volumes modestes, le pays peine à rivaliser avec les géants du continent.

L'Afrique enregistre une croissance record dans le secteur de la bière, tandis que Madagascar continue de se faire discret sur le continent. En 2024, la production africaine a atteint 160,5 millions d'hectolitres, soit une hausse annuelle de 6,7 %, dépassant toutes les autres régions du monde. L'Afrique du Sud (37 Mhl) et le Nigeria (19,1 Mhl) sont en tête, tandis que l'Angola a surpris avec une progression spectaculaire de 35 % en un an, atteignant 16,2 Mhl et dépassant l'Éthiopie au troisième rang africain. Derrière eux, on retrouve le Cameroun, la RDC, la Tanzanie, la Côte d'Voie, le Mozambique et le Kenya.

À côté de ces géants, Madagascar reste modeste: le pays a produit seulement 1,36 million d'hectolitres en 2022, le plaçant au 93e rang mondial. Aucune donnée récente pour 2024 n'est encore disponible, mais la Grande Île ne rivalise manifestement pas avec les poids lourds africains, malgré un marché intérieur dynamique et créatif.

Le marché malgache se distingue davantage par sa vitalité que par ses volumes. La THB (Three Horses Beer), produite par les Brasseries STAR, reste la bière la plus consommée à Madagascar.

Marché local actif

Chaque année, environ 100 millions de bouteilles et 100 000 canettes de THB sont produites, principalement en format 33 cl. Les formats économiques, notamment les bouteilles de 65 cl, sont largement privilégiés par les consommateurs malgaches.

La THB a été plusieurs fois récompensée au Concours international Monde Sélection de Bruxelles, avec la médaille d'or en 2012, 2016 et 2019 pour sa Pilsener. Ce concours évalue la qualité des produits alimentaires et des boissons à l'international, confirmant le savoir-faire des Brasseries STAR. Malgré ces distinctions, la THB est surtout connue à Madagascar, avec des exportations très limitées.

La vanille malgache inspire même certains brasseurs étrangers : en 2025, la brasserie américaine 4 Hands Brewing Co. a lancé des stouts impériaux vieillis en fûts de bourbon, aromatisés à la vanille de Madagascar.

Malgré cette créativité locale, Madagascar reste un petit acteur mondial : la consommation par habitant est de 6,31 litres par an, plaçant le pays au 135e rang mondial. La consommation et les exportations devraient encore diminuer d'ici 2028, mais le marché local pourrait croître d'environ 11 % par an jusqu'en 2029, porté par les marques locales et les formats économiques.

Madagascar conjugue innovation et tradition sur son marché intérieur, mais sa production reste insuffisante face aux géants africains, ce qui confirme sa place en marge du top continental.