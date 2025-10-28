Madagascar: Jiujitsu brésilien - Mondiaux - Checkmat aligne ses cracks

Treize combattants représenteront la Grande Île aux championnats du monde de jiujitsu. La 17e édition du sommet mondial se déroulera du 12 au 22 novembre à Abu Dhabi.

Madagascar participera pour la troisième fois consécutive aux championnats du monde de jiujitsu brésilien. La 17e édition du « World Jiujitsu Championships » d'Abu Dhabi se tiendra du 12 au 22 novembre. La Fédération malgache de Jiujitsu envisage d'aligner treize combattants, dont sept adultes et six jeunes. Deux clubs phares du pays seront représentés, en l'occurrence Checkmat et Guerreros.

Les représentants de la Grande Île ont entamé leur préparation depuis le mois d'avril, soit depuis sept mois. Le directeur technique national, Pay Rasamy Anoharana, ambitionne d'obtenir de meilleurs résultats après les trois médailles remportées lors de la précédente édition, deux en or et une de bronze chez les amateurs.

« Les athlètes ont lancé leur préparation intensive bien avant le Grand Slam d'Abu Dhabi, au mois de mai. Nous effectuons trois séances d'entraînement par jour. Ils ont droit au repos le dimanche. Pour cette troisième participation, notre ambition est évidemment à la hausse. Nous avons repéré nos failles et nous les avons corrigées », confie Pay Rasamy, premier responsable technique de la discipline à Madagascar.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Rectification

Le meilleur combattant du pays depuis deux saisons consécutives, Andy Rasamy Anoharana, est le seul engagé en combat professionnel. Multiple champion de Madagascar et triple champion d'Afrique, Andy avait décroché la médaille d'argent au « Grand Slam Jiujitsu World Tour » d'Abu Dhabi en mai dernier, dans la catégorie « Men's Professional Brown Belt » -77 kg.

Deux autres combattants sont en lice dans la catégorie des amateurs, à savoir Bryan Rasamy Anoharana, demi-finaliste au Grand Slam d'Abu Dhabi, et Nomasintsoatiana Raharijaona, champion d'Afrique.

Chez les Masters, deux athlètes représenteront Madagascar : Zo Aina Tsilavina Randriamanga, classé quatrième lors de la première participation malgache en 2023, et Willy Rina Wilson Razakarisoa, qui avait raté de peu le podium l'an passé en Masters 1 ceinture bleue -94 kg.

La meilleure combattante nationale, Nofy Mica Chuk Hen Shun Rakotobe, est, quant à elle, engagée dans la catégorie « Youth ». La quadruple championne d'Afrique avait été éliminée dès le premier tour l'an passé.

Six jeunes participeront par ailleurs au « World Jiujitsu Festival ». Les médaillés d'or de l'édition 2024, Toavina-Tafita Rafidinomena et Chafik Bigjee, ainsi que le médaillé de bronze, Nirina Christian Ranaivomanana, ne seront pas de la partie cette fois-ci.