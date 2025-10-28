Madagascar: Incendie à Ambohibao - Une fillette perd la vie dans le Toby Loterana

28 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Yv Sam

À Ambohibao, une fillette de 13 ans a tragiquement perdu la vie dans un incendie qui a ravagé une maison dans l'enceinte du « Toby » luthérien dit « Toby Nenilava », hier matin.

Selon les informations recueillies sur place, la jeune victime se trouvait dans sa chambre au moment où le feu s'est déclaré, dans la partie Sud du premier étage du bâtiment. Malgré l'intervention rapide des sapeurs-pompiers et des membres de la communauté, les flammes ont causé d'importants dégâts matériels. Si de nombreux biens ont pu être sauvés, une grande partie du bâtiment a été réduite en cendres. Les causes exactes de l'incendie restent pour l'instant indéterminées, mais une enquête a été ouverte pour en déterminer l'origine.

L'enquête sur l'incendie à Tsaramasay, dans le quartier d'Ankorondrano Andrefana, avance en ce moment. D'après les premières informations, une violente dispute conjugale serait à l'origine du sinistre. Le feu aurait pris naissance dans la maison du couple avant de se propager aux habitations voisines. Les deux époux impliqués sont actuellement entendus par la police.

Sept personnes au total font l'objet d'une enquête. Plusieurs familles, quant à elles, se retrouvent désormais sans abri à la suite de ce drame. Les autorités locales appellent à la prudence et à la vigilance, rappelant l'importance des gestes de prévention contre les incendies domestiques, notamment en cette période où les sinistres se multiplient dans la capitale.

