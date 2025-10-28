Madagascar: Smart scanning - L'intelligence artificielle au service du contrôle douanier

En matière de contrôle douanier automatisé, la douane malagasy peut rivaliser avec les administrations douanières des pays développés. Le Smart scanning est déployé au port de Toamasina.

Désormais, les opérations de vérification des marchandises se font avec un système non intrusif grâce à l'utilisation de scanners modernes assistés par l'intelligence artificielle. Au lieu et à la place des fouilles physiques traditionnelles, avec ce que cela suppose de perte de temps et d'énergie, les contrôles douaniers des camions et des containers se font désormais automatiquement sans ouverture physique, en quelques minutes.

En effet, durant le passage des camions ou containers sur le scanner, les images de haute résolution sont captées et automatiquement analysées et croisées avec les données du système d'évaluation des risques optimisé (Enhanced Risk Assessment - ERA). Ce qui permet aux agents de repérer plus rapidement les anomalies et d'orienter les contrôles sur les cargaisons réellement suspectes. Le système automatisé a le mérite de réduire considérablement les attentes et les manipulations, mais aussi d'assurer davantage de transparence pour les usagers.

En pleine métamorphose

Un système qui réjouit, en premier lieu les opérateurs économiques, pour qui, les gains sont immédiats, à savoir, une réduction considérable des délais de dédouanement, un important allègement des coûts logistiques et une meilleure prévisibilité des opérations. Pour l'administration, le Smart scanning renforce la lutte contre la fraude, améliore la traçabilité des décisions et augmente la performance des services de contrôle.

« Le Smart scanning est un tournant décisif dans la modernisation de la douane et s'inscrit dans la vision d'une administration plus rapide, plus fiable et plus équitable, au service de la compétitivité nationale et la confiance des usagers », précise-t-on du côté de la direction générale des Douanes. Une douane en pleine métamorphose et enregistrant des résultats concrets puisque depuis la fin 2024, un peu moins de 80% des opérations de dédouanement des marchandises sont réalisées en moins de 3 heures. Une performance qui place Madagascar dans le rang des pays les plus performants dans la région.