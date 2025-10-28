Afrique: POESAM - Quatre projets primés à Madagascar pour l'édition 2025

Orange Madagascar a distingué les lauréats nationaux du Prix Orange de l'Entrepreneur Social en Afrique et Moyen-Orient (POESAM) 2025.

En 15 ans d'existence à Madagascar, le POESAM a attiré plus de 14 800 candidatures. Près de 60 gagnants ont été soutenus financièrement et plus de 100 projets accompagnés. Vendredi dernier, le directeur des ressources humaines et représentant de la direction générale d'Orange Madagascar, Maroniaina Rakotomanana, a remis les distinctions au terme d'une cérémonie qui a mis en lumière des solutions concrètes aux défis du pays.

Lauréats

Mitao Forecast Africa décroche le Premier Prix national pour sa plateforme de prévision météorologique au service de l'anticipation des risques climatiques et de la protection des communautés. Le projet reçoit 10 millions d'ariary, une flybox, un an d'Internet illimité et un accompagnement Orange Fab.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Deuxième Prix revient à Rano'O by Omnitech, qui facilite l'accès à l'eau potable, il reçoit 8 millions d'ariary, un smartphone 4G et un accompagnement Orange Fab. Plastikôo obtient le Troisième Prix pour son engagement contre la pollution plastique, et gagne 4 millions d'ariary, un smartphone 4G et un accompagnement. Rano'O reçoit également le Prix Féminin et remporte 8 millions d'ariary en plus, une flybox, un an d'Internet illimité et un accompagnement.

Inclusif.

Cette 15e édition a permis à Mitao Forecast Africa et Rano'O de représenter Madagascar lors de la finale internationale du POESAM. À noter que le concours, ouvert aux étudiants, salariés et entrepreneurs de plus de 21 ans, consacre aussi l'audace au féminin. Selon les informations, 163 des 251 projets déposés cette année dans la Grande-île sont portés par des femmes.

« Le numérique, allié à l'énergie de la jeunesse, ouvre de nouvelles perspectives pour Madagascar », a déclaré Maroniaina Rakotomanana. Via l'Orange Digital Center (ODC) et les FabLabs Solidaires, l'opérateur propose formations, mentorat et outils pour accélérer l'employabilité et transformer les idées en entreprises à impact. Pour Orange Madagascar, il s'agit de simplifier la vie, stimuler l'économie et libérer le potentiel des jeunes.