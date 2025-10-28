Madagascar: Université d'Antsiranana - Des sacs de riz pour les étudiants originaires de Bealanana

Une bonne centaine de sacs de riz ont été livrés au campus universitaire d'Antsiranana, hier lundi 27 octobre. Il s'agit des provisions des étudiants originaires du district de Bealanana.

C'est devenu une coutume, étant donné que notre contrée est l'un des grenier de la région Sofia... Alors, chaque année notre association reçoit des approvisionnement pour mener à bien les études des universitaires», a certifié Edmé Majulony Randriatsifantarina, Master en histoire. Cette habitude a été initiée par le député de Madagascar le Colonel René Jaozandry. Ces denrées alimentaires, avant de les envoyer, sont d'abord collecter dans cinq grands magasins: Ambatoria est, Magasin Tranobe au situé au coeur du bourgade, Ambatosia, Antambao-Ampandrana.

Cette action louable a été saluée par les récepteurs surtout en cette période assez tendue. La crise a rendu le ventre creux, heureusement que le colis tombe à pic. Ses sacs de riz seront distribués d'une manière équitable. «Les jeunes originaires des 20 communes du district Bealanana auront leur part», a ajouté Edmé Majulony Randriatsifantarina.

La condition de vie au campus s'avère dure. Il n'est pas étonnant que peu de jeunes s'en sortent victorieux en brandissant leur diplôme de fin d'études. Les épreuves sont insurmontables. De grandes félicitations à celles ou à ceux qui ont pu escalader la montagne accidentée. Mais, la cohésion, l'unité, l'entraide et le travail commun renforcent une société. En effet, le monde universitaire ne se résume pas aux examens, soutenances, ainsi que les travaux dirigés. L'université est plus qu'un bâtiment où l'on acquiert des connaissances scientifiques. Elle tisse les liens, favorise des échanges, le haut lieu du fihavanana. Cela se transmet de promotion en promotion, de l'aîné au benjamin.