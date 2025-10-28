Afrique: Mondial du pain - Madagascar se hisse dans le top 10

Pour sa première participation au Mondial du Pain, Madagascar fait sensation en décrochant la 10e place parmi vingt-et-un pays.

La boulangerie malgache signe une entrée remarquée sur la scène internationale. Lors du Mondial du Pain 2025, dont la proclamation officielle a eu lieu le 22 octobre, Madagascar s'est classé 10e sur vingt-et-un pays participants, un résultat prometteur pour une première participation.

L'équipe malgache, issue de la Havila School d'Antananarivo, était composée de Toavina Rainibenalahatra (candidat), Orlando Botsy Totoashley (assistant) et Toky Ramà Andriantsotohaimanantena (coach). Le trio a séduit le jury avec des créations originales mettant en avant les produits du terroir et le savoir-faire artisanal malgache, alliant créativité, authenticité et maîtrise technique.

Parmi les réalisations, un chef-d'oeuvre monumental entièrement confectionné en pain : une sculpture représentant un petit boulanger souriant, perché au sommet d'une structure figurant un moulin à vent, entourée d'épis de blé et d'arceaux de pâte. Autour, croissants, pains au chocolat, baguettes et autres variétés de pain témoignaient du raffinement et de la précision du travail de l'équipe.

Ambassadeur

En plus de cette place dans le top 10, l'équipe malgache a reçu des médailles récompensant la qualité et la finesse de ses réalisations. Ce succès confirme la montée en puissance de la boulangerie de la Grande Île sur la scène internationale.

À cette reconnaissance s'ajoute une distinction particulière : Toavina Rainibenalahatra a été nommé ambassadeur du pain de Madagascar, un titre honorifique saluant son talent, son engagement et son rôle dans la promotion du savoir-faire malgache.

La Havila School, fondée à Antananarivo, s'impose comme un acteur clé de la formation en boulangerie et pâtisserie à Madagascar. Son objectif : former des professionnels capables de conjuguer tradition et modernité tout en valorisant les richesses locales.

Cette première participation au Mondial du Pain 2025 marque une étape décisive pour la boulangerie malgache, entre reconnaissance, distinction et fierté nationale. Les médailles remportées et la nomination de Toavina comme ambassadeur du pain symbolisent l'avenir prometteur d'un savoir-faire en pleine expansion.