Madagascar: Ambohibao - Une jeune fille meurt dans un incendie

La demeure de Mama Nenilava à Ambohibao s'est embrasée hier. Une fillette de 13 ans y a perdu la vie.

Hier à 9 h 15, un incendie a détruit la demeure historique de Nenilava Volahavana Germaine, à Ambohibao Antehiroka. Ce lieu est lié à l'« Éveil d'Ankaramalaza » de l'Église luthérienne malgache. Mirantsoa, une fillette de 13 ans, y a trouvé la mort.

Une jeune femme affirme avoir entendu le compteur électrique s'éteindre à deux reprises avant de monter à l'étage, alertée par les pleurs de l'enfant. Derrière une porte verrouillée, des flammes s'échappaient déjà de la chambre. Malgré les appels et l'intervention des voisins, la maison était consumée à l'arrivée des pompiers. La petite fille n'a pas pu être sauvée.

Selon un autre témoignage, le feu aurait démarré dans la pièce où se trouvait la fillette, alors qu'elle cuisinait. Prise de panique, elle serait descendue prévenir les autres avant de remonter et de verrouiller la porte, pensant contenir le feu. Une planche tombée l'aurait ensuite empêchée de fuir.

Brûlures graves

Sa mère, absente au moment des faits, vit dans le quartier. Elle souffrirait de troubles mentaux. L'enfant était décrite comme fragile.

« Son corps sans vie, retrouvé par les pompiers, portait de graves brûlures. Il était carbonisé », confirme le médecin-chef de l'hôpital luthérien d'Ambohibao, le Dr Prospère Ranarivony.

Le pasteur Ludovic Raherinirina, habitant des lieux, décrit une scène de chaos où les flammes bloquaient les issues. Les secours ont dû improviser des voies d'évacuation avec des échelles et des portes forcées.

La maison ravagée était à la fois familiale et spirituelle. Elle abritait la famille et les collaborateurs de la défunte Mama Nenilava, ainsi qu'une chapelle et un espace d'accueil pour les malades.

La commune d'Antehiroka, par la voix de son maire Toky Harilanto Andrianarivelo, rappelle que deux incendies similaires ont été recensés ces deux derniers mois dans la circonscription. L'élu appelle les habitants à vérifier leurs installations électriques avant de quitter leur domicile. Il lance aussi un appel à la solidarité pour reconstruire le centre détruit.