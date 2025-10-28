Madagascar: Grève des agents de la Jirama - Des usagers repartent bredouilles des agences

Les abonnés de la Jirama venus régler leurs factures ou signaler des problèmes auprès des agences de la Jirama sont repartis bredouilles, hier. Des agents de cette société d'eau et d'électricité ont été en grève générale. Ils ont gardé les portails des agences fermés. « C'est une vraie perte de temps. Si j'avais su à l'avance que c'était fermé, j'aurais annulé mon déplacement », s'est plaint Tafajo, un client venu d'Ambohimangakely pour payer ses factures à l'agence de Mahavoky.

Henri, habitant de Soamanandrariny, témoigne également de sa frustration : « Je suis déjà venu vendredi, mais ils ne m'ont pas reçu. J'espérais que la situation se serait arrangée aujourd'hui.» Seuls les auto-relevés ont été acceptés, remis aux agents de sécurité postés devant les portails.

Comme eux, de nombreux usagers ont été stoppés à l'entrée des agences un peu partout à Madagascar, où des banderoles et des affiches arboraient les slogans « Limogeage du DG de la Jirama » et « Jirama en grève ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À Antananarivo, toutes les agences de la Jirama sont restées fermées, à l'exception de celles de Soanierana et d'Ambohijatovo. La paralysie touche également les cinq autres ex-provinces, où les employés observent le même mot d'ordre.

Les grévistes réclament la démission du directeur général Ron Weiss et de son équipe, ainsi que l'abandon du nouveau statut interne de la Jirama, qu'ils jugent défavorable aux employés.

Ils menacent d'intensifier leur mouvement de contestation ce mardi 28 octobre 2025 si la direction refuse toujours de céder à leurs revendications.