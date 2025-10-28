Madagascar: Sahaza Group-Inter-sites - Ivohasina signe un beau doublé

28 Octobre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Manjato Razafy

La troisième édition du tournoi Inter-sites, organisé par Sahaza Group, a tenu toutes ses promesses dimanche dernier du côté du By-Pass.

Sous l'impulsion du président du volet social, Jean Frédéric Rahajarimanana, l'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale saluée par l'ensemble des participants, y compris la direction générale. Deux disciplines étaient au programme, réunissant les employés des quatre sites du groupe, accompagnés et soutenus par leurs collègues ainsi que leurs familles respectives.

Et c'est Ivohasina qui a brillé de mille feux en signant un doublé retentissant. En basketball dames, Haingo et ses coéquipières ont dominé Mahatsangy en finale sur le score de 18 à 8. En football hommes, les représentants de Ivohasina ont survolé la rencontre, s'imposant 6 à 1 face à la même équipe. Cerise sur le gâteau : le site a également décroché le titre du meilleur supporter. Du côté du basketball masculin, Fivoarana a su tirer son épingle du jeu en battant Soazaraina 41 à 33, s'adjugeant ainsi la première place.

Belle ambiance

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au-delà de la compétition, c'est surtout la chaleur humaine et la cohésion entre les participants qui ont marqué cette journée. Les équipes, préparées depuis plusieurs mois, ont offert un spectacle de qualité. L'animation a été assurée par les pétillantes « pom pom girls », qui ont su électriser les tribunes. La remise des prix, dans une atmosphère de fraternité et de joie, a clôturé l'événement en beauté. « L'objectif principal est de renforcer l'unité et la solidarité au sein du groupe, tout en promouvant le sport et les loisirs sains », a souligné l'organisateur.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.