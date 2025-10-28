Madagascar: Sahaza Group-Inter-sites - Ivohasina signe un beau doublé

La troisième édition du tournoi Inter-sites, organisé par Sahaza Group, a tenu toutes ses promesses dimanche dernier du côté du By-Pass.

Sous l'impulsion du président du volet social, Jean Frédéric Rahajarimanana, l'événement s'est déroulé dans une ambiance conviviale saluée par l'ensemble des participants, y compris la direction générale. Deux disciplines étaient au programme, réunissant les employés des quatre sites du groupe, accompagnés et soutenus par leurs collègues ainsi que leurs familles respectives.

Et c'est Ivohasina qui a brillé de mille feux en signant un doublé retentissant. En basketball dames, Haingo et ses coéquipières ont dominé Mahatsangy en finale sur le score de 18 à 8. En football hommes, les représentants de Ivohasina ont survolé la rencontre, s'imposant 6 à 1 face à la même équipe. Cerise sur le gâteau : le site a également décroché le titre du meilleur supporter. Du côté du basketball masculin, Fivoarana a su tirer son épingle du jeu en battant Soazaraina 41 à 33, s'adjugeant ainsi la première place.

Belle ambiance

Au-delà de la compétition, c'est surtout la chaleur humaine et la cohésion entre les participants qui ont marqué cette journée. Les équipes, préparées depuis plusieurs mois, ont offert un spectacle de qualité. L'animation a été assurée par les pétillantes « pom pom girls », qui ont su électriser les tribunes. La remise des prix, dans une atmosphère de fraternité et de joie, a clôturé l'événement en beauté. « L'objectif principal est de renforcer l'unité et la solidarité au sein du groupe, tout en promouvant le sport et les loisirs sains », a souligné l'organisateur.